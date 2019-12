Vianoce u Blahovej? Deti ich poriadne napálili: Skrytá kamera odhalila tajomstvo!

BRATISLAVA - Natália Blahová mala doma poriadne rušno. Deti ich totiž poriadne napálili a použili na to modernú techniku. Kým pred rokmi sme chceli Ježiška odhaliť skrytý za gaučom, dnes nám postačí aj mobilný telefón. Blahovci z toho majú srandu dodnes.

Natália Blahová má poriadne vynaliezavé deti. Pred pár rokmi, keď boli ešte menšie, začali tušiť, že Ježiško zrejme darčeky nenosí. Rozhodli sa preto nalákať rodičov do pasce. Nebolo to veľmi zložité, nemuseli sa totiž nikde skrývať. Použili len modernú techniku a tajomstvo bolo odhalené.

Deti nastražili na Blahovú skrytú kameru

Aj Blahová sa ako dieťa snažila odhaliť Ježiška. „Už som mala dosť rokov, keď som si chcela preveriť situáciu okolo Ježiška a darčekov. Schovala som sa za záves a potichu čakala. Samozrejme, že som rodičom chýbala pri štedrovečernom stole,“ napísala pre Topky Blahová.

„Nechápem, ako som si mohla myslieť, že si nevšimnú moju neprítomnosť,“ dodala. Pred pár rokmi sa jej deti pokúsili o to isté. „Pred pár rokmi mali naše deti tiež určité podozrenie týkajúce sa Ježiška. No namiesto toho, aby sa napchali za záves, tak medzi konáre stromčeka umiestnili telefón so zapnutou kamerou. Boli sme odhalení. Ale asi bol najvyšší čas. Hrozne sme sa na ich prefíkanosti smiali. Ten záznam nás nútili pozerať niekoľkokrát,“ dodala poslankyňa.