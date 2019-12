Dnes nás potrápi silný vietor: Pocítite ho najmä na horách a v Bratislave

Meteorológovia upozorňujú na to, že takáto rýchlosť vetra je nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Výstraha druhého stupňa trvá v týchto oblastiach od utorka 12.00 h do stredy (18. 12.) 7.00 h.

Najlepšie počasie nájdete na Predpovede.sk

Pre tieto okresy platí zároveň aj výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. So silnejším vetrom treba rátať aj v okresoch Banská Bystrica, Ružomberok, Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Vietor tu nad pásmom lesa môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. So silnejším vetrom treba rátať do stredy 10.00 h. V okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo zároveň platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom.

Zdroj: SHMÚ

Silnejšie zafúka aj na juhu Slovenska v okrese Bratislava a priľahlých okresoch - Senec, Pezinok, Dunajská Streda, Galanta a Komárno. Výstraha prvého stupňa pred vetrom tam platí do utorkovej polnoci.

V najvyšších polohách platí malé lavínové nebezpečenstvo

V najvyšších polohách Vysokých, Nízkych a Západných Tatier, ako aj Veľkej a Malej Fatry pretrváva dopoludnia malé lavínové nebezpečenstvo. Popoludní sa však v Nízkych Tatrách, Vysokých Tatrách a Veľkej Fatre vplyvom oteplenia v najvyšších polohách riziko zvýši na mierne, teda z prvého stupňa na druhý. Informovala o tom dnes Horská záchranná služba (HZS).

Lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne, viaže sa na záveterné svahy, žľaby a oblasti pod hrebeňmi a sedlami najvyšších polôh, čiže miesta, kam bolo previate väčšie množstvo nového snehu (20 – 60 cm), uviedla HZS. Na týchto miestach sa môžu tvoriť nebezpečné snehové vankúše a dosky. Počas dňa sa s postupným otepľovaním očakáva uvoľnenie menších spontánnych lavín z mokrého snehu a na strmých trávnatých svahoch aj výskyt kĺzavých (základových) lavín vo Veľkej Fatre.