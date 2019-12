Dávajte si pozor: Vo vysokých polohách možno očakávať lavínové nebezpečenstvo

BRATISLAVA - Nebezpečenstvo súvisí s novým snehom, ktorého za posledné dva dni napadlo do 50 cm. Najviac ho pribudlo vo vysokých polohách Tatier. Vo Fatrách ho bolo menej aj z dôvodu, že tam spočiatku väčšinou pršalo.

Sneženie sprevádzala víchrica, to znamená, že sneh je uložený na záveterných svahoch a žľaboch. Sneh môže byť na tvrdom podklade starého snehu. ktorý je menej stabilný, doskovitý, pri mechanickom zaťažení náchylný na uvoľnenie lavíny. Vzhľadom na stále podpriemerné množstvá snehu sa veľké spontánne lavíny nepredpokladajú.

Dnes ráno bolo na horách veterné počasie so slabým snežením. Teploty vzduchu sa pohybovali od -10 do 0°C. Na horách sneží od nedele 22. decembra, hranica sneženia sa postupne znížila z 1 800 na 800 metrov nad morom. Celkovo pripadlo 10 až 25 cm, vo vyšších polohách 25 až 50 cm nového snehu. Ten je rozmiestnený veľmi nerovnomerne. V polohách do 1 800 m leží nový sneh na trávnatom alebo skalnom podloží, stará snehová pokrývka tu takmer absentuje. Vo vyšších polohách nad 1 800 metrov je celková výška snehu 25 až 80 cm.