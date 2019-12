POMÁHAŤ ľuďom a CHRÁNIŤ zvieratá! Vlna solidarity po celom Slovensku, stále viac miest ruší ohňostroje

BRATISLAVA - Namiesto novoročného ohňostroja, do ktorého ide kopec peňazí, sa niektoré slovenské mestá rozhodli pre nádherné gesto. Peniaze pošlú obetiam prešovskej tragédie, pri ktorej mnoho rodín prišlo o všetko. K pomoci sa pridala aj Bratislava, či však drahý ohňostroj v hlavnom meste bude, zatiaľ jasné nie je.

Už nejaký ten piatok sa diskutuje o oslavách príchodu Nového roka bez petárd a hlučných ohňostrojov Pri hluku, ktorý vydávajú, trpia nielen zvieratá, ale aj starší ľudia či malé deti. Nehovoriac o neporiadku, ktorý po ohňostrojoch ostáva. Už minulý rok sa k nehlučným oslavám pridalo niekoľko miest. Tento rok bude bude bez ohňostroja napríklad aj Nitra.

"Namiesto hlučných delobuchov a ohromujúcich svetelných efektov zvoľte napríklad prskavky. Eliminujete tak nielen hluk, ale tiež nepríjemné zostatkové toxické látky v prostredí. Ak sa pyrotechniky neviete vzdať, vyberte si takú, ktorá má len malý dosah – čo sa týka hlučnosti aj svetelných efektov, radí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku," napísal na sociálnej sieti Marek Hattas, primátor Nitry.

Pomoc Prešovu

Mnoho mnoho miest sa však rozhodlo peniaze, ktoré by išli na novoročné ohňostroje, venovať mestu Prešov a rodinám, ktoré prišli o všetko pri nedávnej tragédií. K solidarite nielen so zvieratami, malými deťmi a staršími ľuďmi, ale aj s postihnutými tragédiou, sa pridali napríklad Modra, Pezinok, Liptovský Mikuláš či Banská Bystrica.

To, či ohňostroj v hlavnom meste bude, je zatiaľ otázne, no na dnešnom mestskom zastupiteľstve Bratislava odklepla pomoc Prešovu v sume 20-tisíc eur. Mestská poslankyňa Elena Pätoprstá požiadala primátora Matúša Valla aj o to, aby zvážil zrušenie ohňostroja a ušetrené peniaze Bratislava venovala ako finančný dar dotknutým obyvateľom Prešova. Rovnako aj košickí mestskí poslanci schválili na zastupiteľstve pomoc Prešovu v sume 50-tisíc eur.

Škodlivý a hlučný

Ohňostroje pritom neškodia len zvieratám svojím hlukom, ale aj prírode a životnému prostrediu. Čiastočky dymu z ohňostroja totiž obsahujú nedokonalo vyhorené palivo a oxidy kovov, ktoré sa v delobuchoch nachádzajú. Tieto toxické zlúčeniny sa potom dostávajú aj do pôdy, podzemnej vody a riek.

Okrem toho, hluk a odpad z ohňostroja je škodlivý pre domáce, ale aj hospodárske zvieratá. Po Silvestri býva najviac stratených psov a mačiek. Ľudia po celom Slovensku sa tak pridávajú k iniciatíve, ktorá vyzýva na Silvester bez petárd a hlučných ohňostrojov.