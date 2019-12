Čaputová, Threema či tragédie? Vyberte slovo, ktoré podľa vás najviac vystihuje rok 2019

V redakcii sme symbolicky zvolili deväť slov, ktoré boli pre rok 2019 charakteristické, často sa vyskytovali v médiách a neraz sa stali témami diskusií aj počas bežného posedenia s priateľmi. Radené sú v abecednom poradí.

Ktoré z týchto slov podľa vás najviac vystihuje rok 2019? Hlasujte v ankete na konci článku, jej výsledky vyhlásime po Vianociach.

BREXIT

Slovo brexit ste prvýkrát mohli počuť v roku 2016. V tom čase Briti v referende rozhodli, že už nechcú byť súčasťou Európskej únie. Odvtedy ide stále o horúcu tému, ktorá sa dotýka aj Slovákov, najmä tých, ktorí tam žijú a pracujú.

Terajší britský premiér Boris Johnson sa totiž vyjadril, že ak vláda zostane v rukách konzervatívcov, podmienky pre prisťahovalcov sa zmenia. Občania EÚ napríklad získajú nárok na sociálne dávky až po piatich rokoch pobytu v Spojenom kráľovstve, ale stratia prídavky na deti žijúce za hranicami Británie.

Termín, kedy sa ostrovania definitívne "oddelia", sa posúva, pôvodne bol deň Brexitu stanovený na 29. marca 2019. Ako ale na svojom webe uvádza aj slovenské Ministerstvo zahraničných vecí, vzhľadom na najaktuálnejší vývoj hrozí, že 31. januára 2020 nastane odchod UK z EÚ bez dohody, teda tvrdý brexit. Či k nemu dôjde, je stále otázne.

Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein

GRETA THUNBERG

Niektorí ju priam milujú a iní nenávidia. Švédska klimatická aktivistka Greta Thunberg má len 16 rokov, no ako uviedol časopis Time, podarilo sa jej "pretransformovať nejasné obavy o našu planétu na celosvetové hnutie vyzývajúce ku globálnej zmene."

Práve mladá slečna, ktorá otvára pálčivé témy súvisiace so životným prostredím, sa stala Osobnosťou roka už spomínaného periodika. Do povedomia sa dostala po tom, ako vlani denne protestovala pred švédskym parlamentom. Žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene. Mladých ľudí na celom svete tým inšpirovala k vlne protestov známych ako "Piatky za budúcnosť".

Jej meno bolo v roku 2019 jednoducho počuť z každej strany. Herec Leonardo DiCaprio sa vyjadril, že Gretu považuje za líderku našich čias, pomenovali po nej nový druh chrobáka, politikom vstupuje do svedomia na medzinárodných konferenciách. Dievčatko spred švédskeho parlamentu jednoducho prebudilo masy. A čo ste v jej veku robili vy?

Zdroj: SITA/AP Photo/Jason DeCrow

KAREL GOTT

Prvú októbrovú nedeľu krátko pred polnocou zahynul legendárny spevák Karel Gott. Česko aj Slovensko bolo v slzách, smútok pretrváva dodnes. Že išlo o legendu, podčiarkuje aj to, že práve meno rodáka z Plzne sa objavilo na prvej priečke trendov vo vyhľadávači Google na Slovensku za rok 2019.

Ako zhodnotila PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko, nestáva sa pritom často, že je to práve udalosť z konca roka, ktorá sa objaví na prvom mieste vo výročných rebríčkoch. Poukazuje to podľa nej na fakt, akou veľkou osobnosťou bol a aký blízky vzťah k nemu Slováci prechovávali.

O úmrtí Karla Gotta informovalo aj množstvo zahraničných médií, pred jeho domom mu fanúšikovia okamžite nechávali odkazy, kvetiny, zapaľovali sviečky. Maestrovej poslednej rozlúčky sa zúčastnili masy ľudí, ktorí neváhali nocovať na stoličkách, aby sa mohli rozlúčiť so svojím idolom.

Krel Gott poslednýkrát vydýchol v kruhu svojej rodiny vo svojej vile na Bertramke vo veku 80 rokov. V posledných rokoch sa potýkal so zdravotnými problémami, podľahol akútnej leukémii. Najslávnejší český spevák populárnej hudby ovplyvnil niekoľko generácií poslucháčov.

Zdroj: Vlado Anjel

MEGHAN MARKLE

Vojvodkyňa zo Sussexu Meghan dnes ladne kýva priaznivcom britskej kráľovskej rodiny, oblieka sa ako dáma a udáva módne trendy. Málokto by povedal, že nie tak dávno hviezdila v televíznom hite Kravaťáci, kde sa predvádzala v sexi minisukni, v reklame sa kŕmila hamburgermi a jednu svadbu už absolvovala. A išlo o poriadnu párty na pláži.

Po jej o poznanie pompéznejšej svadbe s princom Harrym a po tom, ako sa stala matkou, sa však musela vzdať toho, čo predtým bolo každodennou súčasťou jej života. A treba uznať, že do svojej novej životnej roly sa vžila veľmi rýchlo.

Zdroj: SITA

NOTRE DAME

Pri pohľade na to, ako v apríli plamene pohltili jednu z najkrajších historických pamiatok na svete, sa mnohým tisli slzy do očí. Udalosť neunikla ani Slovákom. Katedrála Notre-Dame síce neľahla popolom úplne, no škody sú obrovské. Dovnútra sa prepadla strecha nad hlavnou loďou, zmizla ikonická štíhla veža.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že stavbu obnovia do piatich rokov. Mnohí odborníci sa ale vyjadrili, že tento termín je nereálny. Najnovšie sa vyhrotili hádky práve pre vzhľad spomínanej veže, ktorá zhorela do tla.

Názor hlavného architekta Philippa Villeneuvea, že ju treba obnoviť v jej pôvodnej podobe, má prekvapivo silnú opozíciu a podľa generála francúzskej armády Jeana-Louisa Georgelina musí mať nová veža "súčasný" charakter a moderný vzhľad. O novom vzhľade ako prvý začal hovoriť práve Macron. Katedrála Notre-Dame sa stavala v rokoch 1163 až 1345. Každoročne ju navštívilo 14 miliónov ľudí.

Zdroj: SITA/AP/Thierry Mallet

THREEMA

Po zatknutí Mariana Kočnera, ktorý je obžalovaný v kauze zmeniek, ale aj obvinený v prípade vraždy Jána Kuciaka, sa slovo Threema skloňovala často. Threema je šifrovaná mobilná aplikácia, ktorá slúži na komunikáciu.

Kočnerov telefón odovzdal bývalý SIS-kár a jeho poskok, ktorý teraz svedčí proti nemu, Peter Tóth. Šifrovanú komunikáciu sa vyšetrovateľom podarilo prelomiť a komunikácia sa dostala aj do médií. Z Threemy vyplynulo, že s Kočnerom komunikovalo mnoho vplyvných ľudí, vrcholových politikov či predstaviteľov súdnej moci, ktorí v prospech Kočnera a za rôzne úplatky riešili "veci."

Po zverejnení komunikácie odstúpila z funkcie aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, ktorá je s niekoľkými ďalšími sudcami aj disciplinárne riešená. Svojho postu sa vzdal aj bývalý podpredseda parlamentu Martin Glváč, ktorý však naďalej pôsobí v strane Smer.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

TRAGÉDIE

V roku 2019 bohužiaľ došlo aj k mnohým tragickým udalostiam. Výbuch plynu a požiar v paneláku v Prešove, nehoda autobusu, pri ktorej vyhasli aj životy detí, vraždy či samovraždy, nešťastné náhody... Pre rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych, bol teda mimoriadne náročný.

K poslednej smutnej udalosti, ktorá zarmútila a zároveň spojila celé Slovensko, došlo 6. decembra. V bytovke na Mukačevskej ulici vyhaslo sedem životov, ôsma osoba je stále nezvestná. Mnohé slovenské mestá v súvislosti s tragédiou rušia aj novoročné ohňostroje. Peniaze chcú darovať tým, ktorí prišli o strechu nad hlavou.

Ešte v novembri sa pritom Slovensko ponorilo do štátneho smútku. Dôvodom bola nehoda pri Nitre, pri ktorej zahynulo až 12 ľudí. Havária, ktorá sa odohrala na zlatomoravskej ceste neďaleko Malanty pri Nitre, patrí k najtragickejším v histórii Slovenska. Obete nešťastia pochádzali z obcí Kolíňany a Jelenec.

Zdroj: archív, facebook/Odťahová služba Sosteam

VAR

Kedysi mal hlavné slovo rozhodca. To však už celkom neplatí. Doba moderných technológií ovplyvnila aj futbalový svet. Systém VAR, respektíve systém videoasistenta rozhodcu, pomáha vyriešiť situácie, ktoré by boli v minulosti absolútne neprehľadné.

Ako sa ale vyjadril prezident UEFA Aleksander Čeferin, v súvislosti s technológiou je potrebné si vyjasniť niektoré otázky. "Bránková technológia funguje perfektne, ale čo sa týka ofsajdov, takto to ďalej nepôjde. Stále si myslím, že futbal potrebuje aj štipku neurčitosti. Zodpovednosť za verdikty by mali mať rozhodcovia a nie ľudia zatvorení v búdke 500 kilometrov od miesta konania zápasu," podotkol Čeferin.

Systém VAR, ktorý mal premiéru ešte v roku 2018 v Moskve, sa možno čoskoro v praxi objaví aj na Slovensku. Všetkému ale predchádza dôkladný tréning rozhodcov na VAR simulátoroch či absolvovanie predpísaného počtu zápasov. Systém sa ale bude môcť využívať len na našich moderných štadiónoch, napríklad v Bratislave či v Dunajskej Strede.

Zdroj: AP Photo/Rui Vieira

ZUZANA ČAPUTOVÁ

Zuzanu Čaputovú preslávila kauza pezinská skládka. No advokátka to dotiahla omnoho ďalej. V tohtoročných prezidentských voľbách porazila kandidáta strany Smer-SD Maroša Šefčoviča a stala sa vôbec prvou ženou v prezidentskej funkcii na Slovensku.

A aj napriek tomu, že má mnoho neprajníkov, spravodajský server Politico ju nedávno zaradil medzi 28 najvplyvnejších ľudí v Európe. Rebríček vedie francúzsky prezident Emmanuel Macron, sú v ňom nemecká kancelárka Angela Merkelová, ruský prezident Vladimir Putin, britský premiér Boris Johnson, ale aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová či Nemka Carola Racketeová, kapitánka lode zachraňujúcej migrantov.

Zdroj: Profimedia