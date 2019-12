Internetový gigant zverejnil, čo Slováci najviac vyhľadávali: Taký smutný rok už dávno nebol

Trendy vo Vyhľadávači Google na Slovensku v roku 2019



„Nestáva sa často, že je to práve udalosť z konca roka, ktorá obsadí prvú priečku vo výročných rebríčkoch. Síce sa jednalo o smutnú správu, a to o odchod Karla Gotta, zároveň to ale poukazuje na fakt, akou veľkou osobnosťou bol a aký blízky vzťah k nemu Slováci prechovávali,“ komentuje tohtoročný rebríček Alžbeta Houzarová, PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko. „Top Trendy ovládli skutočne výnimočné udalosti, užili sme si Majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa na Slovensko vrátili po deviatich rokoch a pozastavovať sa nad záujmom o Tour de France (čítajte Petra Sagana), by bolo zrejme úplne naivné. Veľké veci sa diali aj na slovenskej politickej scéne, čoho dôkazom je záujem o prezidentské aj európske voľby. Tento rok v rebríčku absentuje televízna zábava, úplne postačil záznam z ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva obce Fekišovce.“

Rebríčku domácich aj svetových osobností kraľovali ženy

I keď každá úplne iným spôsobom. Slovensko si prvý raz v histórii zvolilo za hlavu štátu prezidentku a Zuzana Čaputová sa tak stala nielen lídrom krajiny, ale aj tuzemského internetového vyhľadávania. Zo zahraničných osobností vzbudila najväčší záujem americká raperka Nicki Minaj, ktorá určite potešila slovenských fanúšikov správou, že v rámci svojho turné navštívi aj Bratislavu. O to väčšie sklamanie prišlo po tom, keď síce do Bratislavy dorazila, no koncert zrušila. Rebríček najtrendovejších slovenských osobností bol definovaný najmä osobnosťami z oblasti športu a politiky. Bojovník MMA Attila Végh, ktorého súboj s jeho českým náprotivkom sa stal najsledovanejším YouTube videom nášho internetu, sa dostal na tretiu priečku, tesne nasledovaný lyžiarkou Petrou Vlhovou, ktorá v úžasnej sezóne obsadila vo Svetovom pohári druhé miesto. Záver reprezentačnej aj klubovej kariéry oznámený na domácom hokejovom šampionáte zase na desiate miesto vyšvihol hokejovú legendu Ladislava Nagya.

Svetový rebríček bol o poznanie viac šoubiznisový. S výnimkou mladej Švédky Grety Thunberg, ktorá svetových lídrov vyzýva k riešeniu situácie súvisiacej s klimatickou zmenou, nás v súvislosti so smutným odchodom „zlatého hlasu z Prahy“ zaujímali informácie o jeho manželke Ivane Gottovej, ale aj o jeho dcére Charlotte Elle Gottovej, s ktorou naspieval svoj posledný duet Srdce nehasnou. Prekvapivo jediným zástupcom hereckého remesla v rebríčku sa stal americký herec Bradley Cooper, ktorý spoločne s Lady Gaga naspieval oskarovú pieseň Shallow k filmovému hitu Zrodila sa hviezda. Tento film bol špeciálnym pre oboch, keďže pre Bradleyho Coopera išlo o debut v úlohe režiséra a Lady Gaga sa zase prvýkrát predstavila v úlohe herečky.

Žiaľ, život prináša aj smutné udalosti

Ak si sprvu niekto myslel, že ide o nemiestny aprílový žart, spravodajské portály ho razom presvedčili o tom, že symbol Paríža aj Francúzska ako takého, katedrála Notre Dame je v plameňoch a blíži sa jej neodvratná skaza. Ale zahraničné udalosti, akokoľvek emotívne môžu byť, však nikdy neprecítime tak, ako to, čo sa deje u nás doma. Obrovská dopravná tragédia pri Nitre z konca roka a následný štátny smútok sú toho jasným dôkazom.

O tom, že internet je pre nás studňou poznania svedčia aj otázky, ktoré googlime. S výrazom „Ako“ nás najviac zaujímalo ako voliť, či už v prezidentských alebo európskych voľbách. Úsmevnou, ale ako sa vraví „zo života“, je otázka, ktorá tento rebríček uzatvára: „Ako sa zbaviť mravcov“.

Slovenským chutiam dominujú koláče a tradičná kuchyňa

I keď pomerne prekvapivým víťazom rebríčka receptov je – bazový sirup, milovníci sladkého si nedali ujsť recepty na bublaninu, bábovku, lievance, marlenku či vafle. Otázne však je, či si Slováci tieto dezerty googlili po zjedení evergreenov našich domácností ako je napríklad segedínsky guláš, huspenina, plnená paprika alebo bryndzové halušky.

TRENDY VO VYHĽADÁVAČI GOOGLE NA SLOVENSKU V ROKU 2019

Trendy v kategórii „Udalosti“

Prezidentské voľby Notre Dame Eurovoľby Fekišovce Srí Lanka Nehoda pri Nitre Štátny smútok Pohreb Karla Gotta Inaugurácia prezidentky Nicki Minaj Bratislava

Trendy v kategórii „Slováci a Slovenky“

Zuzana Čaputová Anton Hrnko Attila Végh Petra Vlhová Štefan Harabin Alena Zsuzsová Jana Kirschner Anna Bubeníková Maroš Šefčovič Ladislav Nagy

Trendy v kategórii „Zahraničné osobnosti“

Nicki Minaj Lady Gaga Ivana Gottová Bradley Cooper Billie Eilish Karlos Vémola Vojtěch Dyk Greta Thunberg Ariana Grande Charlotte Ella Gottová

Trendy v kategórii „Smutné odchody“

Karel Gott Cameron Boyce Karl Lagerfeld Luke Perry Dan Nekonečný Silvia Petőová Niki Lauda Keith Flint Peter Dudák Mária Rumanová

Trendy s výrazom „Ako“

Ako voliť v eurovoľbách Ako voliť v prezidentských voľbách Ako pribrať Ako schudnúť z brucha Ako znížiť tlak Ako dopadli voľby Ako podať daňové priznanie elektronicky Ako vyrobiť šarkana Ako otehotnieť Ako sa zbaviť mravcov

Trendy v kategórii „Športové podujatia“

Majstrovstvá sveta v hokeji Tour de France Oktagon 15 Wimbledon Australian Open Majstrovstvá sveta v lyžovaní Majstrovstvá sveta v hokejbale Majstrovstvá sveta v biatlone Kvalifikácia na EURO 2020 Rely Dakar

Trendy s výrazom „Recept“

Bazový sirup Bublanina Huspenina Lievance Segedínsky guláš Vafle Plnená paprika Bábovka Marlenka Bryndzové halušky

Trendy v kategórii „Filmy“

Trhlina Joker Avengers Endgame Captain Marvel After: Bozk Sklenená izba Vtedy v Hollywoode John Wick 3 Loli paradička Ženy v behu

