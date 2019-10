Andruskó chce opäť vypovedať: Podľa Kvasnicu má ísť o korupciu dvoch ministrov súčasnej vlády

BRATISLAVA – Podľa právneho zástupcu Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu by chcel sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zoltán Andruskó pred vyšetrovateľom vypovedať o korupcii dvoch ministrov súčasnej vlády. Tiež existuje podozrenie, že Dobroslav Trnka si nahrával svoje návštevy.

Pre Denník N to potvrdil právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica, podľa ktorého to Andruskó naznačil v piatok na Úrade špeciálnej prokuratúry, keď sa s prokurátorom dohodoval o vine a treste v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Andruskó si dohodol výrazne nižší trest, Kvasnica to nechcel komentovať.

Podľa Denníka N si Kvasnica myslí, že Andruskó by mohol toho povedať ešte viac, hlavne čo sa týka informácií z piatka, keď sa rozhodol vypovedať o protiprávnej činnosti dvoch ministrov súčasnej vlády. Andruskóa však k tomu v piatok nevypočuli, pretože sa to netýka vraždy. Mená spomínaných ministrov Kvasnica zatiaľ nechce zverejniť. Myslí si však, že prípad by mal vyšetrovať Peter Juhás, ktorý vyšetril aj vraždu Jána Kuciaka.

Dobroslav Trnka Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Tajné nahrávky z kancelárie

Podľa Kvasnicu si mohol bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka na pokyn Mariana Kočnera nahrávať ľudí, ktorí chodili za ním do jeho kancelárie. V celom vyšetrovacom spise sa totiž nenachádza len nahrávka rozhovoru Trnku a Kočnera, ktorú spravil Kočner, ale aj ďalšie nahrávky. Ak mal podľa Kvasnicu Kočner nainštalovanú kameru v kancelárii generálneho prokurátora Slovenskej republiky, mohli byť takto zabezpečené kompromitujúce materiály na každú z návštev generálneho prokurátora.

Trnka minulý týždeň pre Markízu vyhlásil, že sa do konca týždňa vyjadrí, či zostane vo funkcii alebo sa jej vzdá, ale nevyjadril sa. Generálny prokurátor ho nemôže odvolať, kým nie je obvinený. V piatok u Trnku zasahovala polícia, ale nezatkla ho, iba mu kontrolovala zbrane.