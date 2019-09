Obedy zadarmo sa v niektorých obciach zvrhli na zúfalstvo: FOTO Toto by nedali ani väzňom

GELNICA - Už od septembra sme svedkami toho, ako odštartovali na školách obedy zadarmo, s ktorými vyrukovala vládna koalícia na čele so Smerom. Nie všade sú však tieto obedy skutočne "zadarmo" a nie všade sú tieto obedy v "plnej verzii". Žiaci z obce Kluknava v okrese Gelnica by o tom vedeli rozprávať.

Na druh takéhoto obeda, ktorý na prvý pohľad hraničí s priemernou desiatou, upozornila vo svojom statuse nezaradená poslankyňa Veronika Remišová. "Týždenný jedálniček obedov zadarmo tam vyzerá takto: Pondelok - 1 jogurt, 2 grahamové rožky, utorok - sladké mlieko a dve pečivá, streda - 3 sladké pečivá, štvrtok - 3 šišky, piatok - 2 sladké pečivá a 1 rožok," popísala tamojšie obedy Remišová.

Takto podľa Remišovej vyzerá obed na jednej zo základných škôl v okrese Gelnica Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

Chýbajú priestory a kvalita klesá

Podľa Remišovej sú na obedy zadarmo niektoré školy nepripravené. "Viac ako 10% škôl jedáleň ani nemá, prípadne má nevyhovujúce priestory," tvrdí Remišová. "Rodičia na mnohých školách sa sťažujú, že kvalita obedov šla dolu, chýba najmä čerstvé ovocie, zelenina," pokračuje poslankyňa.

Podľa portálu TV Noviny sú obedy v Kluknave problematické už dlhodobo. Obec disponuje len malou jedálňou, ktorá nestačí pre všetkých 600 žiakov, pričom z nich je asi 500 z vedľajšej obce Richnava. Dochádzajú, pretože v ich obci majú len prerobené kontajnery namiesto klasickej budovy školy. Škola vie teplú stravu zaobstarať maximálne pre 50 žiakov a aj tú len za plnú cenu, a to z vedľajšej škôlky.

Zákon vraj nepustí

S problémom sa pochopiteľne trápi samotná riaditeľka školy Jela Zimmermannová. "Ja som apelovala na starostu, aby niečo v tomto prípade urobil, ešte v apríli a cez prázdniny," uviedla Zimmermannová pre TV Noviny. „Keď nepohol s tým zriaďovateľ, nepohnem s tým ani ja, tak je postavený zákon, a teda zriaďovateľ sa mal postarať o jedáleň a teplú stravu. Ja som zabezpečila aspoň suchú stravu," povedala riaditeľka.

Starosta Kluknavy Štefan Kováč sa bráni. "Je to stará budova a kapacitne nepostačuje. Obec nemá na to peniaze, ja by som rád kapacitu rozšíril, keby bola nejaká výzva od štátu, zatiaľ nie je," povedal k prípadu Kováč.