Slovákov trápia horúčavy, nepodceňujte nebezpečenstvo! RADY, ako sa schladiť aj bez klimatizácie

Pod pojmom telesná teplota sa často rozumie schopnosť nášho tela generovať ale aj sa zbavovať tepla. Normálne teploty tela sú časťo spomínané okolo hodnoty 37 stupňov Celzia. Priemerná hodnota sa pohybuje niekde medzi 36,5 až 37,2 stupňami Celzia. Mozgový systém a autonómny nervový systém udržujú vaše telo v určitom stupni. V prípadoch, kedy sa telesné teplo neúmerne zvyšuje, hovoríme už o tepelnom strese. Ten okrem určitého typu potravín a iných faktorov spúšťa aj extrémne teplo, ktoré sa kumuluje v našom okolí.

Zdroj: gettyimages.com

Pitný režim ako primárne východisko

Mnohí v lete určite vedia, že základným pravidlom je dopriať telu dostatok tekutín, ktoré počas celého horúceho dňa naše telo vyplavuje. Práve preto musí byť v takom období prísun vody väčši, ako obyčajne. Sú však aj iné spôsoby ako znižovať telesnú teplotu. Do svojho denného rituálu môžete dosadiť niektorý z domácich receptov, ktoré sa v minulosti osvedčili svojou efektivitou.

Zdroj: gettyimages.com

Chladný kúpeľ pre nohy

Najzákladnejším receptom, ktorý zvládnete s úplne základnými surovinami je tzv. chladný nožný kúpeľ. Na jeho prípravu vám postačí vedro, zopár ľadových kociek a studená voda. Do tohto chladného mixu ponoríte svoje nohy na 20 minút, čím sa telo dostatočne schladí. Tento kúpeľ sa môže prípadne "okoreniť" niekoľkými kvapkami esenciálneho oleja z mäty piepornej, čo chladiaci moment umocní.

Zdroj: thinkstock.com

Kokosové mlieko

Jedným zo spôsobov, akým sa dá dosatočne ochladiť je aj pitie kokosového mlieka. Celá problematika spočíva v tom, že kokosové mlieko obsahuje vitamíny, minerály a elektrolyty, čo z neho robí účinný spôsob ako zrehydratovať vaše telo práve vo chvíli, keď nastupuje teplotný stres.

Mäta

Pepermint alebo mäta pieporná je známa tým, že má chladiace vlastnosti. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že má vysoký obsah mentolu. Ten má na organizmus mimoriadne chladiace účinky. Máte na výber, či si urobíte teplý alebo chladný mätový nápoj. Tu však platí pravidlo, že horúci čaj sa môže zdať, že spôsobuje ďalšie zvýšenie teploty, no všetko je opačne. Pitie takýchto nápojov môže urýchliť potenie a tým celkovo schladiť telo.

Zdroj: gettyimages.com

Aloe vera

Listy a vnútorný gél z tejto rastliny majú okrem liečivého aj chladiaci účinok. V tomto prípade možno gél aloe vera aplikovať na kožu v záujme chladenia. Použiť sa dá buď vnútorný gél priamo z čerstvej rastliny alebo kúpený aloe vera gél. Ten by ste mali skladovať v chladničke predtým, ako ho použijete. Gél z aloe vera sa môže užívať aj interne. Odporúčané sú 2 polievkové lyžice zmiešané v šálke vody. Túto vodu môžete konzumovať.

Cmar

Cmar je mliečny výrobok, ktorý vzniká ako druhotný produkt pri mútení masla. Pitie cmaru môže pomôcť ochladiť organizmus. Je plný probiotík, vitamínov a minerálnych látok, ktoré slúžia na obnovenie prirodzenej energie pre telo, ktoré je vyčerpané teplom. Cmar by sa mal podávať v zásade studený. Pridať doňho môžete med alebo jogurt. Záleží už od vašich predstáv.

Rady odborníka

Na ochrane pred slnkom a príjme väčšieho množstva tekutín sa zhodujú aj odborníci. "Základom je prevencia. Počas horúcich dní by sme sa od 11-tej do 15-tej hodiny mali vyhýbať slnečným lúčom a dodržiavať dostatočný pitný režim. Vysoké teploty predstavujú záťaž pre každý organizmus, najohrozenejšie sú však deti, seniori a chronickí pacienti. Ak sa už nevyhneme pobytu vonku, netreba zabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev. Tekutiny treba dopĺňať priebežne, počas celého dňa a nečakať na pocit smädu. Ideálne je piť čistú vodu, zriedené ovocné a zeleninové šťavy, a samozrejme aj minerálne vody, ktoré nám vedia doplniť soli a minerály, vylúčené potením. Alkoholu je vhodné vyhnúť sa úplne, pretože rozširuje cievy. Strava by nemala byť ťažká, vhodné sú ľahšie jedlá, prípadne ovocie, či zelenina, ktoré obsahuje veľa vody, napríklad melóny," potvrdila pre Topky Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

"Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta prenesieme do chladnejšieho prostredia, ochladzujeme ho a podávame mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujeme tiesňovú linku 155, kde operátor poradí ako ďalej postupovať," uzavrela Krčová.