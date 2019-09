Najpikantnejší záber Kollárovej dcéry: Úplne nahá v posteli!

BRATISLAVA - Začali jej rásť rožky? Alexandra Horňáková (18) je najstaršou dcérou multiotecka Borisa Kollára (54). O politikovi je známe, že dbá na to, aby jeho deti boli slušne vychované a správali sa primerane veku a istým spoločenským normám. Saša však začína byť postupne čoraz odvážnejšia, o čom svedčí aj posledný zverejnený záber na sociálnej sieti...

Najprv nahý záber z vane, potom snímka, kde sa na bratislavskej diskotéke bozkáva so ženou a, samozrejme, nechýbajú ani fotografie, kde na obdiv vystavuje svoje 18-ročné pozadie. Tým všetkým prekypuje Sašin profil na sociálnej sieti. A ani zďaleka nejde len o obrázky, ktoré vznikli po tom, čo Kollárova dcéra dosiahla plnoletosť.

Na jednej z bratislavských diskoték sa Saša bozkávala s kamarátkou. Zdroj: Instagram A.H.

Muži nad jej fotkami mohli slintať už aj predtým. Zdá sa, že blondínka je na svoje telo patrične pyšná, a tak sa s ním rada pochváli aj na Instagrame. Minimálne jej zadok v úsporných bikinách si už mohlo pozrieť takmer 13 000 sledovateľov. Aktuálne najstaršie z Kollárových detí zašlo ešte ďalej. Na internet Saša zavesila rovno posteľový záber.

Najnovšie sa na sociálne sieti objavila nahá a pózujúca v posteli. Zdroj: Instagram A.H.

Nevidno pritom žiadne detaily, keďže prsia si zakrýva rukami a skoro celý zadok je z fotografie vyseknutý, no aj tak je viac než zrejmé, že Alexandra je nahá. Na pikantnosti jej pridáva aj zmyselný výraz, ktorý určite pomotal hlavu nejednému mužovi či mladému chlapcovi. „Byť tak tým fotografom,“ či „Mňam,“ znejú komentáre pod fotografiou. No kým chlapom sa pri pohľade na Alexandru zjavne zbiehajú slinky, jej otca to zrejme až tak nepoteší....