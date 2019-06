Na Európu sa valí najhoršia vlna horúčav: MAPA Slovensko o pár hodín čaká peklo

Do Európy mieria extrémne horúčavy. Podľa meteorológov z iMeteo.sk pôjde o jednu z najhorších vĺn horúčav a pravdepodobne najhorúcejšie počasie v histórii júna. Horúce počasie súži najmä Španielsko, Francúzsko a Nemecko.

Pokiaľ ide o Slovensko, aj tu budú nasledujúce dni veľmi horúce. Denné teploty prevýšia hranicu +30 stupňov Celzia. „No do západnej Európy mieri doslova extrém. Teploty budú prekračovať hranicu +40 °C a mali by padať absolútne teplotné rekordy pre mesiac jún,“ píše meteorologický portál.

Na našom území budú teploty stúpať k +35 °C, no v Nemecku, v Poľsku, či v Česku budú túto hranicu prekonávať.

Na snímke model ALADIN (25.06.2019 18:00 LSEČ). Zdroj: SHMÚ

Na snímke model ALADIN (27.06.2019 15:00 LSEČ). Zdroj: SHMÚ

V Španielsku, kde sa v piatok a sobotu očakávajú maximá na úrovni okolo +45 °C, a vo Francúzsku by malo byť najteplejšie od štvrtka do soboty. „Nie je však vylúčené, že bude aj teplejšie. Niektoré behy numerických modelov predpovedajú extrémne hodnoty. Napríklad na juhu Francúzska by mohlo byť až +47 °C,“ spresnil portál. Ďalej uviedol, že v závere pracovného týždňa budú pravdepodobne padať rekordy, lebo vo Francúzsku je rekordnou hodnotou pre tento mesiac +41,5 °C z 21.6.2013, pričom absolútny rekord je na hodnote +44,1 °C z 12.8.2003. V Nemecku je rekordnou teplotou +38,5 °C z 27.6.1947.

Slovensko taktiež súžia pekelné horúčavy, vo štvrtok to bude najhoršie

Už zajtra sa bude nad strednou Európou nachádzať rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Súčasne k nám bude od juhozápadu prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) hlásia veľmi teplo. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov, pričom bude fúkať len slabý premenlivý vietor.

Vo štvrtok bude vo veľmi teplom vzduchu oblasť vyššieho tlaku nad strednou Európou slabnúť. Súčasne postúpi do našej oblasti od severozápadu studený front spojený s tlakovou nížou nad Pobaltím. Cez deň bude taktiež horúco, najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, na severe bude väčšinou 24 až 29 stupňov.

V tejto súvislosti bola vydaná výstraha 2. stupňa pred vysokými teplotami. Vo štvrtok nadobúda účinnosť od 14:00 do 18:00 h. Vo vyznačených okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trnavského, Nitrianskeho a Košického kraja sa očakáva ojedinele dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 °C.

Zdroj: SHMÚ

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ varuje SHMÚ.

V závere pracovného týždňa bude za studeným frontom do našej oblasti od severu prúdiť chladnejší vzduch. Denné teploty však poklesnú len minimálne. Najvyššia denná teplota bude 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov.

Čo sa týka víkendu, v sobotu bude 24 až 29, na severe a miestami aj na východe 20 až 24 stupňov a v nedeľu bude 24 až 30 stupňov. Dážď hlásený nie je.