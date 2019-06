Dnešok veští PEKLO! Výstrahy pred horúčavami, záchranári odporúčajú nevychádzať von

Zdroj: SHMÚ

SLOVENSKO – Dnes nás čaká mimoriadne teplý deň. Denná teplota môže vystúpiť až na 35 °C. Podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity. Záchranári preto apelujú na ľudí, aby situáciu nepodceňovali a dbali na prevenciu. Dospelí by mali v priebehu dňa vypiť najmenej 3 litre vody, no hydratovať sa treba, aj keď smäd nepociťujeme. Zdôrazňujú, že v od 11.00 do 15.00 h sa treba zdržiavať v interiéri.