Sympatická Andrejka vyhrešila Andreja! FOTO Poslanec sa postavil Dankovi v ženskej šatke

Člen klubu SaS Ondrej Dostál sa študentov gymnázia Jura Hronca, ktorí chceli akciu zorganizovať včera, zastal. Vedenie školy totiž túto akciu zastavilo. Celé to vzal s humorom a rozhodol sa svojsky študentov podporiť. Postavil sa pred gymnázium a symbolicky si s kolegyňou Zuzanou Demjanovou vymenili kusy oblečenia charakteristické pre opačné pohlavie.

Symbolicky na podporu gymnazistov

Žiacka školská rada na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave naplánovala na štvrtok 25.4.2019 akciu, v rámci ktorej mali prísť chlapci v dievčenských šatách a dievčatá v chlapčenských. „Dobrovoľne. Ako výraz podpory ľuďom, ktorí sú iní. Konšpiračné médiá okolo toho rozpútali búrku. Vedenie školy akciu zastavilo,“ uviedol Dostál s tým, že Andrej Danko je chudák. „Teda nie, že by to vyčerpávajúco vystihovalo, čo si o ňom myslíme, ale používať na verejnosti vulgarizmy sa nepatrí, tak ostaneme pri tom,“ napísal.

Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál

Rovnakým spôsobom podľa neho konšpiračné médiá „za priamej účasti fašistov“ zastavili podobnú akciu, ktorá bola v roku 2016 plánovaná na Základnej škole na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici. Pred budovou gymnázia Jura Hronca sa vyfotil spolu s kolegyňou. „Symbolicky s kusom oblečenia, ktoré zvykne nosiť skôr opačné pohlavie. Aby sme vyjadrili podporu študentom a ich zrušenej akcii,“ vysvetľuje Dostál. „Aby sme dali najavo nesúhlas s besnením konšpiračných médií a extrémistov a povzbudili odvahu demokraticky zmýšľajúcich ľudí a predstaviteľov verejných inštitúcií tomuto pomýlenému tlaku neustupovať.“

Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál

LGBT si nezaslúžia výsmech a urážanie

Dostál okomentoval aj včerajšie vyjadrenie predsedu parlamentu Andreja Danka. „A potom do toho vstúpil Andrej Danko a požiadal svoju ministerku školstva, aby vec riešila. Možno sa dočkáme aj zákona, ktorý zakáže chlapcom obliecť si dievčenské šaty a dievčatám chlapčenské. LGBT ľudia si nezaslúžia výsmech, urážanie, spochybňovanie a hejtovanie, akého sa im často dostáva,“ napísal Dostál.

Zdroj: Facebook/Ondrej Dostál

„Sú to ľudia ako my a patrí im rešpekt k ich ľudskej dôstojnosti. Že to nechápu extrémisti a konšpiračné médiá, nie je nič prekvapivé. Že sa do tejto spoločnosti pridáva aj druhý najvyšší ústavný činiteľ so svojimi insitnými nápadmi, je hanba pre celú krajinu. Slušní ľudia by nemali mlčať,“ dodal.

Danko sa pridal k upaľovaniu čarodejníc

Aj strana Sloboda a Solidarita rozumie dôvodom, pre ktoré si študenti Gymnázia Jura Hronca v Bratislave naplánovali podujatie Gender swap. „Pre zvýšenie tolerancie a úcty medzi pohlaviami, pre lepšie pochopenie mužov a žien, ktorí sa vyrovnávajú so svojou odlišnou rodovou identitou, sú nápomocné aj takéto karnevalové podujatia. Tiež je dobré, že v spoločnosti plnej nezdravých predsudkov existujú mladí ľudia s otvorenými hlavami,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.

Zdroj: Jan Zemiar

Ľudia sa počas karnevalov celé stáročia prezliekajú do šiat, ktoré znamenajú zmenu ich sociálneho či rodového postavenia. „Je absurdné, aby z tejto pradávnej tradície bol na Slovensku v 21. storočí odrazu problém. Ale problém to je, pretože netolerancia k inakosti sa stala novou životaschopnou ideológiou, stala sa politickým konceptom temných síl, ktoré nie sú vo svojej podstate demokratické,“ tvrdí Blahová.

Úroveň upaľovania čarodejníc

„Nečudujeme sa, že predseda Národnej rady SR a podvodník s titulom JUDr. Andrej Danko sa pokúša postaviť do čela týchto temných síl a zvrátiť tak svoj politický pád. Fakt, že sa Andrej Danko vehementne zasadil proti študentskému ‚Gender swapu‘, je na úrovni stredovekého upaľovania čarodejníc,“ povedala Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Andrej Danka hanba za to nefackuje, ale my, poslanci poslaneckého klubu SaS, sa zaňho hanbíme,“ uzavreli liberáli.

Do škôl propaganda nepatrí, myslí si Danko

​Líder SNS Andrej Danko vyjadril znepokojenie s medializovanou situáciou, kedy žiaci strednej školy boli vyzývaní k účasti na tematickom podujatí. „Požiadal som pani ministerku školstva o rázne riešenie problému, ktorý vyvrcholil na Gymnáziu Jura Hronca, no môže sa týkať aj ostatných detí,“ opísal Andrej Danko. Na spomínanom bratislavskom gymnáziu totiž plánovali zorganizovať takzvaný Gender swap day.

Šéfka rezortu školstva Martina Lubyová prisľúbila vo veci konať a avizovala prípravu legislatívnych krokov k riešeniu tejto problematiky na základných a stredných školách. „Verím, že legislatívnou iniciatívou ministerka školstva podchytí stanovenie okruhu osôb, ktoré majú prístup na základné a stredné školy. Nikto nemôže spochybniť, že je dôležité nezneužívať pôdu základných a stredných škôl. Ide predsa o deti v krehkom veku, ktorým sa názory a hodnoty ešte len formujú. Školy, vyučovací a výchovný proces sa nesmie zneužívať na propagáciu ideí, alebo politických strán,“ dodal rozhorčene šéf národniarov.