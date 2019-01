Ministerstvo avizuje zmeny na cestách: Neskúsení vodiči pod drobnohľadom, Saková prezradila detaily

Pokuta za používanie mobilu za volantom sa má zvýšiť z 50 na 100 eur. V súvislosti s toleranciou alkoholu v dychu cyklistov sa spresňuje definícia územia, na ktorom uvedená tolerancia platí. Vodičov, ktorí majú vodičské oprávnenie kratšie ako dva roky, zase čakajú prísnejšie preventívne opatrenia. Aj tieto zmeny avizovala ministerka vnútra Denisa Saková.

Zdroj: Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

V utorok na sociálnej sieti informovala o pondelkovom stretnutí so zástupcami policajného prezídia. Dohodli sa na tom, že novelu zákona o cestnej premávke predložia na medzirezortnom pripomienkovom konaní 16. januára.

Saková: Pozrite sa na čísla

"Jednou z vecí, ktoré musíme riešiť, sú dopravné nehody spôsobené neskúsenými vodičmi. Však si pozrite čísla," upozornila Saková.

Zdroj: Facebook/Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

Ako ďalej upresnila, šoférov "s vodičskou praxou do dvoch rokov je 5 percent z celkového počtu vodičov, spôsobili však až 17 percent dopravných nehôd, zavinili smrť 19 percent osôb pri dopravných nehodách a tvoria 19 percent vodičov, ktorí spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu."

Zdroj: Reprofoto/Prezídium PZ

Aké konkrétne opatrenia teda plánuje ministerstvo? Navrhujú doškoľovací kurz v autoškole, psychologické vzdelávanie a preskúšanie z pravidiel cestnej premávky na polícii. "Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho získania napríklad dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom," dodala ministerka.

Menej mŕtvych

Zmeny sa však nebudú týkať len neskúsených vodičov. "Chceme neustále znižovať počet mŕtvych na cestách," ozrejmila prednedávnom Saková. Podľa šéfky rezortu vodiči často používajú mobily tak, že ich držia v ruke počas jazdy. Keďže pritom nevenujú dostatočnú pozornosť riadeniu vozidla, rezort zvýši sankcie za porušenie zákazu ich používania. "Vzťahuje sa to aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne a obdobné zariadenia, ktoré sú používané v ruke pri šoférovaní," doplnila.

Pod nehody sa často podpisuje aj nepozornosť vodičov. (ilustračná foto) Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Na základe aplikačnej praxe pri objasňovaní priestupkov súvisiacich s požitím alkoholických nápojov u cyklistov novela spresňuje definíciu územia, na ktorom platí tolerancia užívania alkoholu. To znamená, že tolerancia u cyklistov platí len v rámci obce, teda od tabule označujúcej jej začiatok po jej koniec.

Mnohí vodiči preceňujú svoje schopnosti. Zdroj: KR PZ Trnava

Pozor, ide sanitka

Zákon má okrem iného zaviesť povinnosť vytvárania záchranárskej uličky pre sanitky a záchranárov medzi dvoma pruhmi pri kolóne na diaľnici, hoci sú už teraz podľa jej slov vodiči v tomto smere disciplinovaní. "Ak toto nebude vodič disciplinovane dodržiavať podľa zákona, tak bude následne po novom sankcionovaný," zdôraznila ministerka.

Zdroj: TASR

Zmeny prinesie zákon aj v evidencii vozidiel. Pri ich prehlasovaní chce rezort odbúravať vypisovanie papierových žiadostí. Po novom by sa mali vypĺňať len tie informácie, ktoré sa nedajú vyčítať z občianskeho a technického preukazu. V súvislosti s pokračujúcou elektronizáciou služieb budú môcť okrem importérov o prihlásenie vozidla požiadať aj samotní občania. Pribudne tiež možnosť doručenia tabuliek s evidenčnými číslami vozidla na adresu.

Doplnila, že rezort vypúšťa aj technické prehliadky vozidiel pri evidenčných úkonoch, ako sú kontroly pri prehlasovaní vozidla z jedného okresu do druhého. V minulosti museli policajti skontrolovať každé vozidlo, podľa nového zákona to tak nebude. Toto opatrenia podľa jej slov nebolo až také efektívne, pretože každé vozidlo má vyrazené VIN čísla na odlišných miestach. "Väčšinou to vie rozoznať skutočne len softvér, ktorý má importér priamo od výrobcu," tvrdí ministerka.