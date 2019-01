Starostovia vyriešili kalamitu svojsky: FOTO Lopaty vymenili za mašiny, novelu kritizujú

Takmer všetky slovenské obce i mestá mali v úvode januára problém s intenzívnym snežením. Kým sa situácia na západe a juhu ustálila, na severe a severovýchode boj s kalamitou pokračuje. Starostovia mnohých obcí a miest však hlásia veľké problémy. Po novom totiž zodpovedajú za čistotu všetkých chodníkov a ich zimnú údržbu, čo kvôli nedostatku pracovnej sily nestíhajú.

Na snímkach je Juraj Petný, starosta Nižného Orlíka. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Starostovia Juraj Petný (Nižný Orlík) a Ján Džupin (Vyšný Orlík) krízovú situáciu vyriešili ináč. Lopaty za traktorovú kosačku vymenil Petný, ktorý spredu odmontoval nádobu na zber trávy a nahradil ju radlicou.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

„Náklady cca 300 eur a polhodinky práce a slúži to do jari. Na jar dáme zase radlicu dole a urobíme údržbu na kose a sme pripravení na kosenie,“ vysvetlil starosta Nižného Orlíka s tým, že ak by sneh odhŕňali ručne, potrebovali by na to aspoň 50 ľudí. „Momentálne máme dvoch z úradu práce,“ priznal.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

Vynašiel sa i starosta zo susednej obce, ktorý má síce k dispozícii sedem pomocníkov, no medzi nimi sú len dvaja muži. „Ženy na takú robotu, to sú slabé,“ povedal Džupin, ktorý sa po dohode s miestnym občanom rozhodol odhŕňať sneh prerobenou terénnou štvorkolkou.

Na snímke je Ján Džupin, starosta Vyšného Orlíka. Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk

„Poprípade do budúcna, keď budú peniažky, tak aj obec plánuje kúpiť štvorkolku,“ dodal pre tvnoviny.sk.