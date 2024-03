Vallov cyklopruh znova vyvoláva vášne: Primátor sa obul do vládneho nápadu! Ľudia mu jasne napísali, čo si o tom myslia

Nové cyklopruhy na Vajanského nábreží v Bratislave (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Novelou cestného zákona sa ministerstvo dopravy snaží prinútiť hlavné mesto Bratislava, aby zrušilo cyklopruh na Vajanského nábreží. V piatok na sociálnej sieti to uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Návrhu novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) predložil rezort dopravy v týchto dňoch opätovne na skrátené pripomienkové konanie. "Už od jesene sledujeme snahu mladých bratislavských poslancov Smeru a neskôr aj ministerstva dopravy prinútiť nás zrušiť cyklopruhy na Vajanského nábreží. Táto ich snaha má dnes podobu novely cestného zákona," posťažoval sa primátor.

Vallo tvrdí, že cyklotrasa na Vajanského nábreží je dôležitou súčasťou cyklistickej infraštruktúry (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Rezort si tiež navrhuje rozšíriť svoje právomoci

V novele cestného zákona navrhuje rezort dopravy rozšíriť svoje kompetencie o možnosť vykonávať štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a miestnymi cestami, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem alebo ide o okolnosti hodné osobitného zreteľa. Rezort si tiež navrhuje rozšíriť svoje právomoci o možnosť zaujať stanovisko v prípade, ak cestný správny orgán alebo obec nesúhlasí so záväzným odôvodneným stanoviskom dopravného inšpektorátu.

"Novinkou sú aj astronomické pokuty za nesplnenie nariadenia ministerstva dopravy. V prvom kroku ide o 200.000 eur a následne, ak samospráva nevykoná nápravu do 60 dní, tak ďalších 600.000 eur, ktoré možno ukladať opakovane až do splnenia politického želania ministerstva," uviedol Vallo s tým, že pokuty bude rezort dopravy ukladať bez možnosti odvolania sa.

Vallo to kritizuje

Novelu cestného zákona predkladá rezort dopravy na pripomienkovanie už opakovane. Predošlý návrh, v ktorom rezort navrhoval rozšíriť svoje kompetencie aj o vydávanie záväzných stanovísk k osádzaniu dopravného značenia či dopravných zariadení, po kritike samospráv stiahol a prepracoval.

Vallo na sociálnej sieti kritizoval, že ministerstvo dopravy predložilo ďalšiu verziu novely cestného zákona a opäť bez odbornej diskusie a v zrýchlenom legislatívnom procese. "V tomto štáte je dostatok problémov, ktorých riešenie neznesie odklad a kde by mal prevziať iniciatívu štát, ale trúfam si povedať, že cyklochodník na Vajanského ani iné dopravné riešenia v mestách a obciach to nie sú," uviedol primátor Bratislavy.

Reakcie ľudí sa rôznia

Mnohí diskutujúci však vítajú skôr návrh z dieľne vládnej koalície. "Aspoň jednu dobrú vec ten Smer spraví," poznamenala jedna z diskutujúcih. "Nič nie je odkomunikované a ešte aj to, čo bolo odporúčané, ste odignorovali. Celá cyklotrasa či parkovacia politika je úplne mimo. Chápem, že je potrebné vyriešiť parkovanie, ale toto je zvrátené. Smeru v tomto prípade plne fandím," uviedol ďalší. "Výnimočne súhlasím so Smerom, Vajanského je bordel, no cyklopruh mi nevadí, len jeho technické riešenie," doplnil ďalší.

Našli sa ale aj takí, ktorí sa priklonili ku krokom primátora. "V ktorom hlavnom metse je v centre štvorprúdovka? Doprava sa musí odkloniť mimo centrum a už vôbec to nemá slúžiť ako tranzitná doprava," uviedol jeden z diskutujúcich.

Názory ľudí na to, či cyklopruh skomplikoval dopravu, alebo nie, sa tiež rôznia. Do debaty sa živo zapájal aj sám Vallo, ktorý obhajoval nielen kontroverzný cyklopruh, ktorý vyvoláva vášne, ale aj parkovaciu politiku. "Faktom je, že cesty nenafúkneme a účinný spôsob, ako minimalzovať zápchy, je budovať kvalitnú infraštruktúru tak, aby Bratislavčania a Bratislavčanky mali čo najviac alternatív na presun po meste. na Vajanského sme vytvorili cykloinfraštruktúru, ktorá tam doteraz chýbala," odkázal.