Časť Mlynských nív pôvodne investor úplne uzavrieť nechcel: Teraz zámer opäť obhajuje

Vizualizácia novej autobusovej stanice

Zdroj: hb reavis

BRATISLAVA - Celková uzávera rekonštruovaného úseku ulice Mlynské nivy v Bratislave sa podľa developera HB Reavis javí ako najlepšie možné riešenie, čo podľa neho potvrdzujú aj odborníci. Investor pre TASR uviedol, že s prácami na ulici by sa tak mohlo postupovať efektívnejšie, ulica by bola zrekonštruovaná za kratší čas a verejnosť by sa vyhla neustálym zmenám v organizácii dopravy. V minulosti však tvrdil, že k celkovej uzávere ulice nedôjde.