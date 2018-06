Veľký ZOZNAM slovenských kúpalísk: Na tieto jazerá pozor! Hygienik varuje pred zlou kvalitou vody

Hlavný hygienik SR Ján Mikas uviedol, že za kúpaciu sezónu považované obdobie od 15. júna do 15. septembra. Začiatok i koniec sezóny je však ovplyvnení stavom pripravenosti jednotlivých kúpalísk, počasím a záujmom verejnosti. Správa o pripravenosti prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2018 monitoruje stav k 12. júnu 2018.

Zdroj: Getty Images

Slováci sa môžu bezpečne okúpať v týchto vodách určených na kúpanie

Do zoznamu vôd určených na kúpanie v Banskobystrickom kraji patria vodná nádrž Ružiná pri obci Divín, vodná nádrž Ružiná pri obci Ružiná, prírodná vodná nádrž Teplý vrch - Pláž ORMET a Teplý vrch - Pláž Drieňok. Rovnako aj Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, indšachtské jazero a Veľké Richňavské jazero. Úrad verejného zdravotníctva uviedol, že Dolno Hodrušské jazero je zatvorené z dôvodu rekonštrukcie od minuloročnej sezóny, pričom to tak ostane aj počas tejto sezóny.

V Bratislavskom kraji je to jazero Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji a senecké Slnečné jazerá.

Letecký pohľad na Slnečné jazerá v Senci. Zdroj: TASR

Široký výber je aj v Košickom kraji, kde sa dá kúpať v ôsmich jazerách. Sú to vodná nádrž Pod Bukovcom, Ružín, prírodné kúpalisko Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Zemplínska Šírava - Kamenec, Zemplínska Šírava - Paľkov, Zemplínska Šírava - Biela hora, Zemplínska Šírava – Hôrka a Vinianske jazero.

Prešovčania majú k dispozícii sedem vôd určených na kúpanie, ktorými sú vodná nádrž Veľká Domaša Tíšava, Veľká Domaša - Valkov, Veľká Domaša - Holčíkovce, Veľká Domaša - Poľany, Veľká Domaša - Dobrá pláž, Veľká Domaša - Nová Kelča a Veľká Domaša - Nová Kelča - polostrov „Krym“.

V Trenčianskom kraji sa dá okúpať v jazere Zelená voda - Nové mesto nad Váhom. Trnavský kraj má Šulianske jazero a Prímestskú rekreačnú oblasť Kunovská priehrada Sobotište. V Žilinskom kraji je to priehrada Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.

Toto leto sa okúpete aj v týchto štyroch prevádzkach

Štátny hygienik zároveň informoval, že k spomínanému 12. júnu bola RÚVZ schválená prevádzka štyroch prírodných kúpalísk. Sú nimi Teplý vrch - Pláž Ormet v Banskobystrickom kraji, Zlaté Piesky v Bratislave, senecké Slnečné Jazerá a Veľká Domaša – Valkov v Prešovskom kraji.

V štádiu príprav a schvaľovania prevádzky je aj sedem ďalších prírodných kúpalísk. V Banskobystrickom kraji to sú Ružiná pri obci Divín, Ružiná pri obci Ružiná a Teplý vrch – Pláž Drieňok. V Košickom kraji zasa Vinianske Jazero, Zemplínska Šírava – Hôrka a Zemplínska Šírava – Medvedia Hora. V Žilinskom kraji je to Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.

Zemplínska šírava Zdroj: TASR/Roman Hanc

K 12. júnu neboli na RÚVZ doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky pre štyri prírodné vodné plochy, ktoré boli v minulých kúpacích sezónach prevádzkované ako prírodné kúpaliská. Sú nimi Zemplínska Šírava - Biela Hora, Zemplínska Šírava – Kamenec a Zemplínska Šírava – Paľkov v Košickom kraji. V Prešovskom kraji je to Veľká Domaša – Tíšava.

„Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie okrem schválených prírodných kúpalísk aj na ďalších prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou,“ uviedol Mikas s tým, že medzi nich patria Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero a Vindšachtské jazero v Banskobystrickom kraji. V Bratislavskom kraji je to jazero Rusovce – Candell, Čunovo. V Košickom kraji je to jazero Pod Bukovcom, Ružín a Nitrianskom kraji je to Apáli – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava.

Zlú mikrobiologickú kvalitu vody mali tri jazerá

Výsledky predsezónnej kontroly potvrdili nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou v okrese Gelnica (Jazero Úhorná, Ružín, Turzovské jazero). Na VN Lipovina, Bátovce bola zistená znížená priehľadnosť vody, zvýšená farba a celkový fosfor.

Je však dôležité podotknúť, že nie v každom prípade zistenej nevyhovujúcej kvality vody (napríklad znížená priehľadnosť) hrozí akútne poškodenie zdravia verejnosti a je nevyhnutné vydať zákaz kúpania. Dôvodom na vydanie zákazu kúpania je nevyhovujúca kvalita vody v zdravotne významných, najmä mikrobiologických a biologických ukazovateľoch.

Odbery vzoriek vôd na kúpanie boli vykonané aj na nasledujúcich lokalitách, pričom výsledky analýz zatiaľ nie sú k dispozícií. Spomínané odbery boli vykonané v Banská Bystrica, plážové kúpalisko – jazero, v Malé Leváre, Plavecký Štvrtok a vo vodnej nádrži Duchonka.

Počas tejto sezóny bude monitorovaných vyše 80 prírodných vodných plôch

Počas tohtoročnej kúpacej sezóny bude monitorovaných viac ako 80 prírodných vodných plôch. Ako napríklad Kuchajda či Oravská priehrada, ktorá nie je vyhlásená za vodu určenú na kúpanie. V okolí Šulianskeho jazera sú zasa vybudované chatky rekreantov, pričom v niektorých z nich aj trvale bývajú. Pláže nemajú prevádzkovateľa a nie sú vybudované ani zariadenia na osobnú hygienu. Vo vodnej nádrži Jelenec, Vrábloch a štrkovisku Cetín boli vykázané nedostatky vo vybavenosti ako aj v kvalite vody. Vodná nádrž Veľká Domaša zostane i počas terajšej kúpacej sezóny bez prevádzkovateľa a kúpanie bude na vlastnú zodpovednosť.

Oravská priehrada Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Sledovaných bude aj 212 umelých kúpalísk

Celkovo bude sledovaných 212 umelých kúpalísk so 657 bazénmi, z toho 194 s termálnou vodou a 463 s netermálnou vodou. Povolenie na prevádzku dostalo k 12. júnu 2018 zatiaľ len 363 bazénov.

Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov analýz v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie.

Jedno kúpalisko nevyhovelo stanoveným požiadavkám

Len vo vzorkách vôd z bazénov z Termálneho kúpaliska Komárno je evidované mierne prekročenie medznej hodnoty chemickej spotreby kyslíka, ako dôsledok prirodzeného zloženia termálnej vody, ktorá je napúšťacou vodou pre bazény, resp. slúži na temperovanie bazénov, bez ohrozenia verejného zdravia.

Zdroj: Getty Images

Tohto roku sa neokúpete v týchto prevádzkach

Z dôvodu rekonštrukcie zariadenia budú počas terajšej kúpacej sezóny mimo prevádzky kúpaliská Modrá Perla Veľké Úľany, Termál Centrum Galandia Galanta, letné kúpalisko v Čalovci, plavecký bazén v plážovom kúpalisku Tornaľa, letné kúpalisko pri Hoteli Garden, letné kúpalisko Klenovec a termálne kúpalisko Katarína Kremnica.

Kúpalisko Triton v Košiciach bude tiež zatvorené. Na letné kúpaliska boli zistené viaceré závažné technické nedostatky ako aj majetkoprávne nezrovnalosti, ktoré vylučujú jeho uvedenie do prevádzky.

V prevádzke počas tohtoročnej kúpacej sezóny nebude ani mestské kúpalisko v Moldave nad Bodvou z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na jeho rekonštrukciu.