Adam (†14) sa utopil pri hre v bazéne: Rodičia žiadajú od plavčíka 135-tisíc

Adam zomrel 3. septembra 2016. Do sacieho potrubia sa dostal, keď s kamarátmi násilne poškodil mriežku v divokej rieke a prúd ho vtiahol dnu. Obžaloba viní plavčíka z toho, že sa nevenoval dostatočne dianiu pri vodnej atrakcii. "V pozícii zamestnanca plaveckého bazéna nedostatočne sledoval konanie návštevníkov bazéna, čo bolo v rozpore s jeho pracovnou zmluvou," povedal štátny zástupca Bedřich Skalický.

Zdroj: profimedia.sk

Odmietnutie viny

Obžalovaný na polícii vinu na smrti chlapca odmietol. Sudkyňa jeho výpoveď čítala. "Spätne si neustále premietam, riešim, či som nepochybil, ale myslím si, že nepochybil," povedal pri výsluchu. Podľa neho sa nedialo nič neobvyklé, napomenul len skupinu chlapcov, ktorá sa hrala s loptou. V divokej rieke sa deti podľa neho bežne potápajú, hrajú na naháňačku či inak podpichujú. Mriežku, ktorú chlapci odtrhli, opísal ako otvor v stene veľký asi 30 centimetrov, ktorý je od neho vzdialený šesť metrov. "Vidím ho ako fľak. Ak sa tam potápali, nevyhodnotil som to ako riziko," uviedol.

Atrakciu dali uzavrieť

To, že sa deje niečo neobvyklé, zistil, až keď jeden muž vytiahol z divokej rieky kachličky a po chvíli ďalšie dve. Následne objavil poškodenú mriežku a nechal atrakciu uzavrieť. Na súde vypovedali ďalší plavčíci. Jeden z nich uviedol, že ohnutú mriežku si zhora prezrel údržbár a usúdil, že otvor je malý a nikto by ním nepreliezol. Opravu podľa neho nechali na druhý deň, kedy mala začať odstávka. Plavčíkom neprišlo ani divné, že kachličky boli uvoľnené. Občas sa podľa nich stávalo, že im ich ľudia priniesli. Vyplývalo to zo stavu areálu, ktorý potrebuje investíciu za stovky miliónov českých korún.

Zdroj: tv nova, fb

Adamovi kamaráti tvrdili, že o ničom nevedia

V čase uzavretia divokej rieky nikto z plavčíkov netušil, že sa niečo stalo. Traja kamaráti mŕtveho chlapca, ktorí boli v bazéne s ním, nič nepovedali. O pomoc plavčíkov požiadali zhruba po dvoch hodinách s tým, že sa im stratil kamarát a je niekde v bazéne. Atrakciu plavčíci neprehľadávali. "Nenapadlo nám, že by tam bol, keď nám chalani povedali, že odišiel odtiaľ preč," vypovedal jeden z plavčíkov.

Otrasný nález

Obdobnú odpoveď počuli neskôr aj privolaní policajti. "Chlapci hovorili, že sa tam hrali na naháňačku a schovávačku a nemôžu ho nájsť," povedal na súde policajt Martin Hájek. Podľa neho neúspešne prehľadali celý areál a až potom sa niekto z bazéna zmienil o tom, že v divokej rieke je poškodená mriežka. Keď sa policajt ponoril, uvidel nohy. Vytrhol preto mriežku a neúspešne sa snažil chlapca vytiahnuť.

Zdroj: profimedia.sk

Chlapcovi sa už nedalo pomôcť

"Boli to minimálne dva metre, nedosiahol som na neho," uviedol. K mŕtvemu chlapcovi sa dostali záchranári až po vypustení vody a odrezaní rúrok. Prevádzkovateľ bazéna obvinený nebol, rovnako ako kamaráti zosnulého, ktorí boli s ním v bazéne. Polícia ich síce prešetrovala pre podozrenie z neposkytnutia pomoci, z ničoho ich ale neobvinila. Súd bude pokračovať v septembri výsluchmi svedkov a znalcov.