POZOR, leto konečne ukáže pravú tvár: Už čoskoro nás čaká prvá vlna poriadnych horúčav

BRATISLAVA - Aj keď sme si tohto roku už užili poriadne teplé počasie, ktoré prišlo nečakane skoro, tie ozajstné letné horúčavy sa nás ešte len chystajú. Podľa predpovedí meteorológa Pavla Matejoviča by k nám mali zavítať už o niekoľko dní. Všetci, ktorí môžu, by tak pobyt v rozhorúčených bytoch či kanceláriách, mali vymeniť skôr za leňošenie pri vode.

Zhodnotenie júna

"Jún skončil na väčšine územia Slovenska ako teplotne silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami od +2 do +3 °C od normálu 1961-1990. V Hurbanove mal jún odchýlku +2.6 °C od dlhodobého priemeru 1901-2000. Teplé počasie bolo v júni spôsobené mohutnejším hrebeňom azorskej anticyklóny, ktorý sa vysúval cez Britské ostrovy do vnútra európskeho kontinentu, v dôsledku čoho jednotlivé frontálne systémy z Atlantiku postupovali severnejšou dráhou," informoval Topky Pavel Matejovič.

Podľa odborníka sa vo vyšších vrstvách ovzdušia zároveň nad strednou Európou udržiavala výšková tlaková níž, s ktorou boli spojené aj výdatnejšie zrážky búrkového charakteru. Zrážky však boli priestorovo veľmi nerovnomerne rozložené, pričom na viacerých miestach pretrváva sucho, ktoré Slovensko postihuje už od jari.

Priemerná teplota júna v Hurbanove za obdobie 1871-2018. Zdroj: SHMÚ

"V poslednej júnovej dekáde sa vyskytli dva vpády studeného vzduchu z vysokých zemepisných šírok, ktoré priemernú teplotu júna čiastočne znížili. Ochladenie sa však prejavilo hlavne vo vyšších horských polohách na severe Slovenska," vysvetlil meteorológ.

V rámci európskeho kontinentu bolo chladnejšie na Pyrenejskom polostrove, vo východnej Európe a severnej Škandinávii, vo zvyšnej časti Európy mali teploty kladnú odchýlku od dlhodobého priemeru.

Odchýlka priemernej teploty júna od dlhodobého priemeru 1981-2010 v Európe. Zdroj: karstenhaustein.com

Prognóza na júl

"Podľa aktuálnych prognostických modelov by aj v júli malo pretrvávať teplé letné počasie, pričom mesiac ako celok by mal skončiť teplotne nadnormálny s teplotnou odchýlkou okolo +2 °C od dlhodobého priemeru. Nebude však pravdepodobne patriť medzi rekordne teplé júle, pretože teplé počasie bude prerušované občasnými vpádmi chladnejšieho vzduchu od severozápadu," uviedol Pavel Matejovič.

Predpokladané teplotné odchýlky v júli podľa európskych a amerických prognostických modelov. Zdroj: wxmaps.org, copernicus.eu

Do 10. júla by podľa neho malo prevládať vcelku mierne teplé počasie. Výraznejšie by sa malo začať otepľovať po 10. júli, kedy sa očakáva aj prvá skutočná vlna horúčav tohto leta. Rovnako leto (jún-august) sa očakáva ako teplotne nadnormálne. "Aj v júli sú očakávané zrážky prevažne búrkového charakteru, v dôsledku čoho môže na miestach, kde sa búrky nevyskytnú, alebo budú zrážkovo málo výdatné, pretrvávať sucho," dodal meteorológ.