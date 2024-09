ŠOKUJÚCE: Populárny herec sa po rokoch rozvádza! Dôvodom je nielen SAMOVRAŽDA syna

Hand or finger, ring and divorce of a woman at table with doubt, anxiety or thinking about depression. Female person taking off wedding band jewellery for separation counselling, cheating or mistake

Populárny herec Michael Madsen sa po 28 rokoch manželstva rozvádza so svojou manželkou DeAnnou Madsen. Podľa súdnych dokumentov, herec Kill Bill (66) uviedol ako dôvod rozchodu neprekonateľné rozdiely a tvrdil, že sa rozišli krátko po samovražde ich 26-ročného syna Hudsona, ktorý zomrel 25. januára 2022.