Zažívam len zlé obdobie, alebo by som mal vyhľadať pomoc? Otestujte sa a odhaľte včas prvé príznaky depresie

Depresia môže mať veľa foriem a niekedy si ani neuvedomujeme, že by mohla postihnúť aj nás. Neustále sa niekam ponáhľame, každý deň sme vystavený pracovnému stresu až sa dostaneme do štádia, kedy pociťujeme prvé zmeny v našom správaní a prežívaní. Jedná sa len o únavu, stres alebo sú to prvé príznaky začínajúcej depresie? Prežívame len zlé obdobie, ktoré čochvíľa pominie alebo by sme mali vyhľadať odbornú pomoc? Ak sa domnievate, že je tu možnosť, že skutočne trpíte depresiou venujte pozornosť varovným signálom a nasledovnému testu, ktorý odhalí vaše aktuálne nastavenie.