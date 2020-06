Bourák Ivan Trojan vtrhne do kín už o týždeň

Režisér Ondřej Trojan a scenárista Petr Jarchovský opäť spojili svoje tvorivé sily, aby podobne ako v prípade legendárneho Občianskeho preukazu priniesli divákom nezabudnuteľný filmový zážitok.

Zdroj: Forum film

V hlavnej úlohe Bouráka sa predstaví Ivan Trojan, ktorý o svojej postave hovorí: „Bourák je chlapík, ktorý vie tancovať rock´n´roll, ja netancujem vôbec. Je to chlapík, ktorý rozumie autám, ja som raz v živote vymenil pneumatiku. Vie opraviť strechu, ja som manuálne úplne nezručný. Aj vlasov už mám menej, než uvidíte vo filme. Nič, nie je tam jednoducho nič, čo by som mal s Bourákom spoločné. Takže to, že Ondřej obsadil práve mňa, beriem ako takú bratskú zlomyseľnosť, ktorá nás sprevádza od detstva. On vždy niečo vymyslel a ja ako mladší brat som sa mohol pretrhnúť, aby som to splnil.“

Zdroj: Forum film

V ďalších úlohách uvidia diváci hercov známych z Trojanových predchádzajúcich filmov, ale aj nové tváre. Kristýna Boková hrá Bourákovu zanedbávanú manželku Markétu a študentka konzervatória Veronika Marková ich naštvanú akčnú dcéru. Tretíkrát sa na pľaci režisér stretol s Jiřím Macháčkom, ktorý vyfasoval rolu majiteľa kasína a nebezpečného golfistu Rudu.

Zdroj: Forum film

Jeho udržiavanú a neznesiteľnú ženu Jiřinu si s veľkou chuťou zahrala Petra Nesvačilová. Slovenskí diváci sa môžu tešiť aj na našich hercov - Ady Hajdu stvárnil majiteľa vrakoviska Zlaťáka, Alena Pajtinková Bourákovu milenku Bublinu, Petra Polnišová jej sestru a Milan Ondrík provinčného gangstra s príznačným menom Vladko. Spevákom obľúbenej Bourákovej kapely je Matěj Ruppert a skvelé pesničky v štýle rockabilly zložil Roman Holý.

Zdroj: Forum film

Príbeh filmu sa točí okolo Kamily, ktorá má osemnásť a je úplne zúfalá. Žije v meste, kde zdochol pes, práve prišla o prácu a má plné zuby svojich nedospelých rodičov. Jej otec, večný puberťák, kšeftuje s vrakmi áut a chodí trsať rock´n´roll s babenkou, čo vyzerá ako zo starého amerického katalógu na podprsenky. Rezignovanú matku balí miestny mafián, ktorému padol biznis, pretože mesto zakázalo hracie automaty. Kamila sa však nevzdáva a rozhodne sa o svoju rodinu a svoje šťastie zabojovať. Len musí presvedčiť mamu, aby otcovi konečne pristrihla tie jeho vypelichané krídelká!

Zdroj: Forum film

Ako slovenský koproducent sa pod film BOURÁK podpísala spoločnosť PubRes a do slovenských kín ho už 2. júla 2020 uvádza distribučná spoločnosť Forum Film.

