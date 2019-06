Na tieto Podfukárky si dajte pozor!

Napriek rozdielnym metódam sa im obom darí – Josephine (Anne Hathaway ) plní svoj sejf diamantami, vylákanými od nič netušiacich obetí v luxusných kasínach, Penny (Rebel Wilson) ťahá peniaze od mužov svojimi dojímavými historkami. Dokonalá profesionálka sa po náhodnom stretnutí vo vlaku podujme zasvätiť nadšenú amatérku do tajov zvádzania a okrádania mužov z lepšej spoločnosti. S vypätím všetkých síl a po sérii neuveriteľných zážitkov sa Josephine podarí z Penny vykresať kolegyňu na úrovni, síce trošku nekonvenčnú, ale zato s obrovským potenciálom.

Zdroj: Forum film

Táto podarená dvojka sa spolu pokúsi uloviť veľkú rybu – mladého a naivného milionára Thomas Westerberga (Alex Sharp), ktorý zbohatol na vývoji obľúbenej appky, ktorá namiesto obrázkov rozosiela kamarátom urážky.

“Nikdy v živote som nikoho takto neoklamala – len aby bolo jasné,” hovorí Rebel Wilson. “Naše PODFUKÁRKY sú absolútne nesúrodá dvojica, ale ako tandem fungujú dokonale. Nikto ich nedokáže odhaliť. Ja hrám tú neohrabanú polovičku, ktorú majú muži tendenciu ľutovať a zároveň jej všetko veriť. Annina Josephine je úplne iná liga – noblesná Britka z vyššej spoločnosti, ktorá sa rozhodne, že bude lepšie, keď nebude s Penny súperiť, ale získa ju na svoju stranu. Lenže to znamená je trošku prevychovať a veľa vecí naučiť.”

Zdroj: Forum film

Anne Hathway spomína, ako je hneď očarila Josephinina rozprávková vila na pobreží. “Keď som prišla na pľac, okamžite mi napadlo, že by som strašne chcela bývať práve v takomto dome Najradšej by som výtvarnú architektku pozvala k sebe a poprosila ju, aby mi všetko zariadila.“ Jednotlivým kúskom sa nedalo odolať a Rebel Wilson si veľa filmového nábytku po skončení nakrúcania odkúpila do svojho domu. “Áno, už to mám všetko doma v Sydney. Toto je jedna z výhod, ktorá má človek ako producent. Mohla som si z rekvizít vyberať ako prvá.“

Zdroj: Forum film

Film sa nakrúcal na malebnom španielskom ostrove Malorka, kde si všetci mohli vychutnávať miestne špeciality. „Boli sme tam mimo hlavnej sezóny a pracovali sme systémom tzv. francúzskych hodín, čo znamená, že sme nemali prestávku na obed, ale končili sme skôr,“ spomína Rebel Wilson. „Potom sme si na otvorenej terase dali skorú večeru, jedli množstvo tapas a kochali sa západom slnka. Bolo to čarovné. Nie je veľa filmov, pri ktorých sa takto užívate spolu s hercami a filmovým štábom. Tak dúfam, že rovnako ako my, sa zabavia aj diváci v kine.“