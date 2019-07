Hollywoodska hviezda (36) je druhýkrát tehotná: FOTO ako dôkaz!

Anne Hathaway

Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

LOS ANGELES - Americká herečka Anne Hathaway čaká druhé dieťa. V stredu to oznámila prostredníctvom Instagramu, kde zverejnila čiernobielu selfie, na ktorej ukazuje tehotenské bruško. "Toto nie je do filmu...#2," napísala k fotografii 36-ročná rodáčka z New Yorku.