Legendy sa vracajú! Rocky a Creed opäť na filmovom plátne

Sylvester Stallone, legenda akčných hollywoodskych filmov, sa opäť vracia na plátna kín ako Rocky. Jeho zverenca Adonisa Creeda (Michael B. Jordan), ktorý musí tvrdo bojovať nielen v ringu, ale i mimo neho, čaká nesmierne náročný súboj o titul šampióna. Navyše sa musí vyrovnať s nečakanou slávou, ako i s odkazom svojho otca.

Zdroj: Forum film

Adonis už tri roky trénuje pod vedením bývalého šampióna ťažkej váhy Rockyho Balbou. Vďaka skúsenostiam svojho mentora a „strýka“ sa rýchlo vypracuje medzi špičku vo svete profesionálneho boxu a ocitne sa medzi vážnymi kandidátmi na titul šampióna ťažkej váhy. Darí sa mu aj v súkromnom živote – so svojou životnou láskou Biancou (Thompson), krásnou a talentovanou speváčkou plánujú založiť si rodinu. Jeho adoptívna matka Mary Anne Creed (Phylicia Rashad), ktorá vždy dúfala, že Adonis nepôjde v šľapajach svojho otca, sa nakoniec zmierila s jeho rozhodnutím, pretože pochopila, že jej syn zdedil po svojom otcovi talent i vášeň pre box.

Zdroj: Forum film

Adonis by mal byť šťastný, že dosiahol všetko, po čom túžil, ale namiesto toho bojuje sám so sebou, pretože vnútri pochybuje. Ako potomok bývalej boxerskej hviezdy Apolla Creeda, ktorý zomrel v ringu ešte predtým, ako sa Adonis narodil, sa musí vyrovnávať tak s dedičstvom po otcovi, ako i so životom celebrity v žiari reflektorov. Napriek dosiahnutým úspechom sa Adonis bojí, že nedokáže naplniť očakávania svojho okolia, a čo je ešte horšie, ani svoje vlastné. Prestáva veriť svojim schopnostiam a zamýšľa sa nad tým, či je dostatočne pripravený bojovať o titul.

Jedným z dôvodov, prečo stratí seabaistotu, je výzva na súboj od Viktora Draga (Florian “Big Nasty” Munteanu), syna Ivana Draga (Dolph Lundgren), ruského boxera, ktorý pred 30 rokmi zapríčinil v ringu smrť jeho otca Apolla Creeda. Všetci fanúšikovia netrpezlivo čakajú, či prijme hodenú rukavicu a zápas “Creed vs. Drago” sa zopakuje s predstaviteľmi novej generácie.

Zdroj: Forum film

Adonisovi, ktorý chce víťazstvom nad Dragovým synom pomstiť smrť svojho otca, pôjde v tomto zápase o viac ako o titul šampióna. Lenže Rocky vie, že história sa môže zopakovať, ak sa dvaja synovia príliš sústredia na pomstu, a jeden z nich stratí oveľa viac ako len titul.

Film CREED II sa v slovenských kinách premieta od 22. novembra.

-reklamná správa-