Špión, ktorý dostal Milu Kunis, dostane svojím humorom aj vás

"Takto to vyzerá, keď si James Bond vyrazí na Dámsku jazdu," hovorí spoluautorka scenára a režisérka v jednej osobe Susanna Fogelová. Ona a jej kamarát, scenárista David Iserson zvykli sedávať v rovnakej kaviarni v Los Angeles, kde pracovali na rôznych projektoch a občas sa delili o nápady. Takto sa začal písať aj príbeh filmu Špión, ktorý ma dostal.

"Premýšľali sme o dvoch obyčajných ľuďoch, ktorí sa úplnou náhodou ocitnú v akčnom filme. Hoci do tohto testosterónom nabitého sveta Bonda a Bourna nepatria, musia sa naučiť, ako v ňom prežiť," hovorí Iserson. „Na ihrisku vyhradenom zvyčajne pre chlapcov, sa zrazu ocitnú dve dievčatá.”

Fogelová poslala scenár najskôr hviezde Saturday Night Live Kate McKinnonovej. "Prečítala som asi všetky dostupné scenáre vo vesmíre, ale tento mi hneď padol do oka, pretože bol naozaj vtipný. Priateľstvo dvoch kamarátok, ktoré medzi sebou nebojujú, mi pripomenulo môj vlastný 22-ročný vzťah s najlepšou kamoškou. A rozhodla som sa, že do toho idem. Príbeh je veľmi jednoduchý – dve obyčajné baby sa zapletú do medzinárodnej špionážnej akcie. Kto by nechcel zažiť takéto dobrodružstvo? Ja určite! Budete sa smiať, až vám budú tiecť slzy!”

Špión, ktorý ma dostal je v prvom rade o naozajstnom priateľstve medzi dvoma hlavnými postavami - Audrey a Morgan. To, aké pevné puto spája dve hlavné filmové postavy, sa odrazilo aj na vzťahu ich predstaviteliek mimo kamier. Jeden z producentov spomína, že chémia medzi nimi zafungovala od samého začiatku. “Zažil som jednu z najlepších čítačiek scenára v mojom živote. Keď sa Kate podaril vtip a všetci sa rozosmiali (čo bolo prakticky zakaždým, keď prehovorila), tak jej Mila nahrávala a podporovala ju. To sa často nevidí, že medzi herečkami nevládne rivalita, ale navzájom si fandia, aby zabodovala tá druhá.”

Mila Kunis to potvrdzuje: ”Chvalabohu sme si boli navzájom sympatické. Každý deň nakrúcania sme si to pripomínali – či sme sa topili od tepla alebo mrzli, boli sme unavené - ako dobre, že sme si sadli. Lebo nikdy vopred neviete, ako to s vaším hereckým partnerom na pľace vypáli!“

Väčšina filmu sa nakrúcala u našich susedov v Budapešti. “Keď začnem rozprávať o tomto meste, tak si mi roztečie maskara,” spomína s nostalgiou Kate McKinnon. "Žijem v New Yorku, ktorý milujem nadovšetko. Nikdy som si nemyslela, že by mohol mať nejakú konkurenciu, ale stalo sa!”

