THROWBACK Keď si Ego zahosťoval u Paulieho Garanda na výbornej hymne "Oddanost"

#Čas zase raz solídne pokročil a za oknami už máme vonku február. Tento rok zase letí ako z rýchlika, ale každopádne my tu pre teba máme ďalší diel našej nepravidelno pravidelnej rubriky THROWBACK, v ktorej sa venujeme skladbám zo slovenského a českého rapového spektra, ktoré už síce možno nie sú až taK aktuálne, no napriek tomu stále stoja za to, aby sme si ich spoločne pripomenuli.