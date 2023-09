Keď sa stretnú dva nekonečné svety…

Aneta Langerová a Korben Dallas vydávajú LP Nekonečne a spoločne vyrážajú na jesenné československé turné. (Zdroj: Helena Kadlčíková)

„Chalanov vždy rada vidím. Je to pre mňa záruka hudobného dobrodružstva,“ smeje sa Aneta. „Keď som pred rokmi počula prvé tóny Sna, začala som snívať o tom, že spolu vytvoríme viac než len jednu pieseň, a to sa splnilo. Korbeni napísali skladby, v ktorých sa vždy trafili do mojej životnej situácie, do myšlienok, ktoré mi akurát behali hlavou, majú výnimočnú schopnosť telepatie. Som rada, že sme sa stretli nielen v štúdiu, ale že nás konečne čakajú i spoločné koncerty na československom turné Nekonečne,“ teší sa Aneta.

Záber z klipu Neustoupim (Zdroj: archív Korben Dallas)

„Naša kapela a Aneta, to sú dva odlišné svety. Sú to však svety, ktoré sa záhadným spôsobom dopĺňajú, radi sa navzájom navštevujú a vždy odchádzajú z týchto stretnutí obohatené. Ale najmä - vždy sa im podarí vytvoriť spolu niečo, čo má svoju jasnú tvár, odlišnú od ich samostatnej tvorby,“ vraví frontman Korben Dallas Juraj Benetin.

LP Nekonečne (Zdroj: Korben Dallas)

Tieto svety sa stretávali na rôznych miestach a pod rôznym producentským dohľadom. Pesničku Sen, ktorou sa celá spolupráca odštartovala, mal na starosti Petr Ostrouchov, orchestrálny základ nahral v Bratislave Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, kapelové party a spev sa dokončovali v štúdiu Sono, o zvuk sa staral Milan Cimfe. Šesť pesničiek z EP Konečne vznikalo v prešovskom štúdiu Experientia a bratislavskom Cobra Sound Studiu, o produkciu aj mix sa staral Ľuboslav Petruška, ktorý bol do roku 2021 členom Korben Dallas. Novinka Neustoupím sa nahrávala opäť v Bratislave a produkoval ju frontman skupiny Le Payaco Tomáš Sloboda, ktorý v spolupráci s Martinom Čemom tiež zostavil celú platňu.

„Nápad vydať spoločné nahrávky Korben Dallas s Anetou na vinyle považujem za výborný. Práve v tomto zvukovom formáte sa najlepšie ukázalo, ako funguje medzi skladbami symbióza aranžmánov a textov v podaní dvoch najväčších hlasov na slovenskej a českej scéne súčasnosti,“ vraví Sloboda. „Priestor medzi prvou a najnovšou nahrávkou je pár rokov a to nám odkrýva možnosť lepšie pochopiť umelecký posun a zámer tejto výnimočnej spolupráce.“

Zobraziť galériu (5) Korben Dallas (Zdroj: Lousy Auber)

O návrh obalu sa postaral grafický dizajnér Boris Meluš, absolvent pražskej UMPRUM a spoluzakladateľ bratislavského kultúrneho a kreatívneho centra Nová Cvernovka. „Navrhovať v dnešnej dobe obal na LP je taký malý sviatok. Veľký nepraktický formát archaického nosiča, ktorý vie nahradiť aj plagát, je ideálnym priestorom pre grafické bádanie mimo bežných praktických zadaní. Skúmal som teda limity čitateľnosti deformácií písma, priestorových ilúzií, či slovných hračiek pri hľadaní (ne)konečna,“ vraví Meluš. „Bola to radosť a nebyť pesničky Rozhodnutia zo samotného albumu, asi by som pri nej strávil ešte výrazne viac času,“ smeje sa dizajnér odvolávajúc sa na skladbu, ktorá upozorňuje, že niekedy „aj zlé rozhodnutie je lepšie ako žiadne“.

Aneta a Korben Dallas dopriali polovici spoločných pesničiek aj klip - videá k pesničkám Sen a Konečně režírovala Lucia Pacek Halmová, klip k Rozhodnutiam zostavil Lukáš Kodoň a novinku Neustoupím natočil Braňo Špaček.

Autorom fotografie na zadnej strane obalu je bubeník Korben Dallas Ozo Guttler. „Bol október a pri mojej obľúbenej prvorepublikovej ceste sa objavili kopy pozbieranej repy. Bola mierna hmla a vzduch voňal jeseňou. To miesto, kde som stál, je veľmi starou križovatkou ciest a má zvláštne čaro. Stretáva sa tam nekonečno s konečnom. Počkal som, kým sa traktor s vlečkou ocitol na konci cesty, a odfotil som to," opisuje okolnosti vzniku fotografie Guttler.

Vinyl Nekonečne oficiálne vychádza v piatok 22. 9. 2023 a vydáva ho InnoSense v distribúcii Supraphonu pre Českú republiku a Spinaker pre Slovenskú republiku.

LP je možné objednať aj s podpisom Anety a Korben Dallas na: https://eshop.langerovaaneta.cz a bude v predaji aj na koncertoch turné „Nekonečne“.

Singel Neustoupím a album Nekonečne na digitálnych službách: https://lnk.to/KorbenDallasLangerovaNekonecne

Langerová a Korben Dallas vyrážajú s albumom aj na československé turné, ktoré bude mať šesť zastávok – Praha, Brno, Ostrava, Košice, Žilina a Bratislava. Na šnúru mali ísť už v roku 2020 po vydaní EP Konečne, no tá bola pre kovid najprv preložená a napokon úplne zrušená. „Tešíme sa, že si spoločné pesničky budeme môcť konečne zahrať aj naživo. Snažíme sa zostaviť čo najkompaktnejší program, ktorého súčasťou sú aj naše sólové skladby, pri ktorých si budeme navzájom hudobne vypomáhať,“ hovorí basgitarista Korben Dallas Lukáš Fila.

Vstupenky na slovenské koncerty z turné Nekonečne nájdete na Predpredaj.sk.

Na turné ich bude sprevádzať aj producent a klavirista Jakub Zitko a violončelistka a speváčka Dorota Barová. Obaja sú dlhoročnými spolupracovníkmi Langerovej a členmi jej koncertnej skupiny, Barová pôsobila s členmi Korben Dallas v projekte Tugriki.

Predpredaj vstupeniek na české i slovenské koncerty:

https://anetalangerova.lnk.to/TurneNekonecne

(Zdroj: Korben Dallas)

Turné Korben Dallas a Aneta Langerová „Nekonečne“:

6. 11. 2023 Praha – Palác Akropolis

7. 11. 2023 Brno – Fléda

8. 11. 2023 Ostrava – Akord



12. 11. 2023 Košice – Tabačka Kulturfabrik

13. 11. 2023 Žilina – Mestské divadlo

14. 11. 2023 Bratislava – Slovenská národná galéria

