Enola Holmes 2: Akou skutočnou udalosťou sa inšpirovali tvorcovia pokračovania obľúbeného filmu?

Koncom minulého mesiaca sme sa konečne dočkali pokračovania príbehu Enoly Holmes. Filmy o mladej detektívke vychádzajú z literárnej predlohy, no knižná séria od Nancy Springer nebola jedinou inšpiráciou filmových tvorcov. Tí sa totiž príbeh snažili čo najlepšie zladiť nielen so svetom Enolinho slávnejšieho brata Sherlocka, ale aj so skutočnými historickými udalosťami.