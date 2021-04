Mala to byť jedna z hudobných udalostí roka 2020, no tak ako mnohé iné podujatia, aj plánovaný tribute koncert k 70. výročiu narodenia Karola Duchoňa sa niekoľkokrát presúval. Aktuálne uvoľňovanie opatrení by však konečne malo priniesť postupné znovuoživenie kultúrneho života.