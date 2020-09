New Yersey - Nový štúdiový album Brucea Springsteena s E Street Bandom nazvaný Letter To You, vyjde 23. októbra na labeli Columbia Records. Rockový album s jasne rozpoznateľným umelcovým hudobným štýlom, je jeho dvadsiaty štúdiový album a natáčal ho vo svojom domovskom štúdiu v New Yersey.