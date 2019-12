Šou Angry Birds on Ice finišuje s prípravami, Oskar Rózsa kompletizuje v štúdiu hudbu a spev!

Videli ste film Angry Birds? Tak to je len malá ochutnávka zážitku, ktorý si užite na jedinečnej šou Angry Birds on Ice. Slovenský projekt od slovenských tvorcov bude naozaj na svetovej úrovni. Fanúšikovia sa môžu tešiť na „nahnevaných operencov“ a iné fantastické nadrozmerné rekvizity. Tvorcovia teraz finišujú s prípravami. Skladateľ Oskar Rózsa kompletizuje v štúdiu hudbu. Jednu z piesní naspieval Dan Bárta a americká speváčka Ali Caldwell, ktorá je vokalistkou Christiny Aguilera. Šou vypukne 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

Tvorcovia na čele s režisérom Jurajom Benčíkom finišujú s prípravami veľkolepej šou. Dokončujú všetky zložky inscenácie – kostýmy, scénografické prvky, zvukovú časť aj prípravu akrobatov a korčuliarov.

„Keď to tak dobre rátam, od prvého oslovenia po premiéru uplynie jeden a trištvrte roka. Som vďačný, že môžem svoj talent venovať slovenskej produkcii. Doteraz som totiž pracoval pre cudzincov, pre zahraničné produkcie a majiteľov firiem, ktoré produkujú umenie v zahraničí. Teraz sa po prvýkrát podarilo, že môžem svoje skúsenosti odovzdať ľuďom, ktorí žijú a podnikajú na Slovensku. A zo Slovenska vyvážajú do celého sveta. A to je úplne iná situácia, človek to robí ako hrdý vlastenec. Táto šou je totiž čisto slovenská, ale má svetové parametre,“ prezradil režisér Juraj Benčík.

Autorom hudby je Oskar Rózsa, ktorý vytvoril muzikálovo – symfonickú dokonca až filmovú hudbu, ktorá však obsahuje výrazové prvky vychádzajúce zo slovenského folklóru.

„Snažíme sa o originálne vyjadrenie. Chceme mať z toho radosť a zároveň chceme všetky skúsenosti a nápady dať na jednu kopu. Aby to bolo pre deti a aby to bolo zábavné. Chceme tam prepašovať niečo, na čo sa nedá zabudnúť. Hudba je v tomto smere jedinečný pomocník. Hudba je emócia, a ak budú ľudia naplnení emóciou, budú si to pamätať,“ konštatuje Oskar Rózsa.

Oskar komponoval hudbu k Angry Birds celkovo 11 mesiacov. V štúdiu nahrával texty a piesne so Svetlanou Rymarenko, Zdenkou Prednou, Michaelou Ružičkovou, Danom Heribanom, Petrom Kollárom a Dušanom Kollárom. Bicie nahrával Martin Valihora, gitary Adam Mičinec a Michal Bugala, sólistami sú huslista Stano Palúch, trumpetista Ľubomír Kamenský, sólo flautistka Dagmar Kamenská, Marcel Comendant nahral cimbal, Tomáš Valíček akordeón a nebudú chýbať ani fujary a srandovné ľudové inštrumenty.

„Dva dni sme nahrávali dialógy a spevy. My sme sa s režisérom dohodli na takom nekonvenčnom kroku. Rozhodli sme sa osloviť ľudí, ktorí robili takéto veci po prvýkrát. Napríklad sme oslovili Svetlanu Rymarenko, ktorá je fenomenálna speváčka, ale ja viem, že by zvládla aj dialógy. Rovnako aj tenorista Peter Kollár. Dali sme im tak príležitosť prejaviť sa herecky a zatiaľ sa nám to potvrdilo. Spolu s ostatnými nám spravili taký „spektákl“, že sme sa váľali od smiechu,“ neskrýval radosť Oskar Rózsa.

Piesne v šou majú rôzny hudobný žáner, nechýba punk ani swing. Jedna z 12-tich pesničiek sa dokonca nahrávala v USA. Naspievala ju Ali Caldwell, ktorá sa nedávno vrátila z turné s Christinou Aguilerou. Mužský part naspieval Dan Bárta.

„Duet hlavných predstaviteľov je pesnička, ktorá má osobitné postavenie. Poňali sme ju vážne, pretože má nádherný text a nesie posolstvo, ktoré v dnešnej dobe chýba. Všetci sa stále snažia spievať o láske, ale nikto sa nezaoberá tým, že by sme k sebe mali byť tolerantní, že by sme mali byť priatelia. Bez ohľadu na to, či sme zelení alebo červení. Nechceme zbrane, nechceme vojnu ani bojovať. Chceme žiť v mieri. Na ženský part sme sa rozhodli osloviť skvelú černošskú speváčku Ali Cadlwell, moju dobrú kamarátku,“ prezradil Oskar.

Texty piesní napísal v angličtine syn Juraja Benčíka - Štefan Benčík. Spoluautorkou niektorých hudobných partov je aj manželka Oskara Zdenka Predná, ktorá aj naspievala jednu z postáv.

„Máme veľké šťastie, že sa Jurajovi podarilo dať dokopy skvelý tím. Máme na veľkú väčšinu vecí rovnaký názor. Pre mňa je to požehnanie, že robím s Jurajom. Za svoj život som spolupracoval s viacerými režisérmi a nebolo to ľahké. Juraj si je veľmi istý, tým čo robí, má jasné rozhodnutia, má rád muziku a dodáva mi guráž. Pomáhal mi aj pri komponovaní a dával mi skvelú spätnú väzbu,“ uzavrel Oskar Rózsa.

Všetky úžasné skladby, masky, kostými a choreografiu zažijete už čoskoro vo fantastickej ľadovej šou Angry Birds on Ice. Unikátny projekt zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Na konte má aj megaúspešnú šou Máša a medveď na ľade. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice.

