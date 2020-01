Markizácky šéf šokoval: Drsný konflikt s opilcom a on? Tomu neuveríte!

V prestrojení za cestovateľa Jirku sa zastavil v niekoľkých podnikoch spomínanej siete, tváriac sa, že hľadá prácu. Mal tak možnosť vyskúšať si drinu v kuchyni či na rajóne a zažiť to, s čím sa zamestnanci týchto prevádzok potýkajú denno-denne. Okrem bežných zákazníkov však musel čeliť aj tým mimoriadne otravným, nehovoriac o podgurážených štamgastoch. Práve jeden z nich vytočil do vývrtky barmana Patrika.

Mladý muž si totiž s partiou dal poriadne do nosa a s kamarátkou odchádzal ako posledný. Pri platbe účtu došlo k problému. Nevyplatených položiek bolo viac ako tých, ktoré chcel platiť značne podgurážený mladík. Čašník teda žiadal vyplatenie všetkého, čo na účte zostalo, keďže to už nemal zatiahnuť kto iný. Patrik ho niekoľkokrát požiadal o peniaze, chlapík pod parou mal ale hlavu úplne inde a dokola bľabotal o tom, že spomenuté položky nie sú jeho.

Hoci mal pri sebe požadovanú hotovosť, zaplatiť nechcel ani po argumente, že by účet jeho partie musel vyplatiť samotný barman. Po ďalšej výzve o zaplatení 233 českých korún sa opitý muž otočil a chcel odkráčať z podniku bez zaplatenia čohokoľvek. To Patrika nahnevalo, a tak sa vybral za ním, zdrapol ho za bundu a ťahal ho späť k baru, kým hosť len ťažko držal rovnováhu. „Hovorím vám po dobrom, 233 korún to bude,” musel ešte niekoľkokrát zopakovať.

Šéf Martin (vľavo) do riešenia situácie nijako nezasiahol. Zdroj: TV MARKÍZA

Barmanova reakcia sa Martinovi nezdala byť adekvátna. Zdroj: TV MARKÍZA

Muž napokon účet zaplatil, no do Patrika si ešte s bľabotaním rypol. „Chováte sa hnusne k ľuďom,” podotkol a odišiel po tom, čo chcel z prevádzky zdúchnuť bez zaplatenia čohokoľvek a barmana k jeho reakcii vyslovene vyprovokoval. A šéf Martin? Napriek tomu že bol svedkom celého konfliktu a nijako nezasiahol, vyhlásil, že sa mu správanie barmana vôbec nepáčilo. Žiadne vážne dôsledky však z tejto situácie nevyviedol.

Patrik bol zo správania zákazníka poriadne vytočený. Zdroj: TV MARKÍZA

„Možno to zbytočne riešil silou. Pre nás je jednoznačným pravidlom, že každá situácia sa dá riešiť dohodou,” vyjadril sa, akoby si nevšimol, že kým došlo ku konfliktu, Patrik sa snažil dostať od zákazníka peniaze bežnou formou. Rovnako je možné, že pokiaľ by nezasiahol a nepriviedol ho naspäť, nakoniec by účet musel naozaj platiť on sám. Utajený šéf však bude svedkom aj ďalšej nepríjemnej situácie s podnapitými zákazníkmi a tam veru už taký benevolentný nebude. Viac uvidíte už dnes na Markíze!