Európu trápia horúčavy! Eiffelovu vežu museli predčasne zatvoriť

PARÍŽ - Parížske múzeum Louvre skráti od stredy do soboty otváracie hodiny. Oznámilo to jeho vedenie, ktoré krok odôvodnilo vlnou horúčav. V ich dôsledku v utorok predčasne zatvorili Eiffelovu vežu, informovala agentúra AFP.
Louvre bude najbližšie dni otvorený do 16.00 h, teda o dve hodiny kratšie než zvyčajne. V stredy a piatky možno múzeum za normálnych okolností navštíviť až do 21.00 h. Vedenie Louvru uviedlo, že vysoké teploty v Paríži sťažujú podmienky pre návštevníkov aj zamestnancov počas najhorúcejších častí dňa. Teplo sa podľa neho najviac hromadí práve na konci dňa, k čomu prispieva aj vysoký počet návštevníkov.
Prevádzkovateľ Eiffelovej veže oznámil, že jednu z najnavštevovanejších turistických atrakcií na svete v utorok výnimočne zatvorili už o 16.00 h. Je veľmi pravdepodobné, že aj v stredu bude opäť zatvorená skôr. Počas hlavnej sezóny, ktorá začína v polovici v polovici júna, je táto parížska pamiatka pre verejnosť prístupná zvyčajne od 9.00 h do 00.45 h.
Horúčavy sužujú Francúzsko už od minulého týždňa a narúšajú každodenný život. V ich dôsledku museli prerušiť vyučovanie na mnohých školách a železničné spoločnosti zoškrtali viacero spojov. Noc z pondelka na utorok bola vôbec najteplejšou vo Francúzsku od začiatku meraní v roku 1947. Premiér Sébastien Lecornu zároveň oznámil, že od štvrtka sa v krajine utopilo celkovo 40 ľudí, najmä mladých, ktorí sa v rekordných horúčavách chceli schladiť vo vode.
Teploty v Nemecku útočia na rekordné maximá
Denné horúčavy a takmer žiadne ochladenie v noci - Nemecko aktuálne nepretržite sužujú mimoriadne vysoké teploty a podľa predpovedí nemeckej meteorologickej služby (DWD) bude počas nasledujúcich nocí ešte teplejšie, napísala v utorok agentúra DPA. Je celkom možné, že teploty vo väčších aglomeráciách na západe krajiny neklesnú v noci pod 24 alebo 25 stupňov, čiže „tropické a pravdepodobne rekordné klimatické podmienky sú už bez klimatizácie v skutočnosti neznesiteľné,“ povedal pre DPA Felix Dietzsch z DWD.
Podľa predpovede počasia dosiahnu v stredu teploty v západnom a v juhozápadnom Nemecku pozdĺž riek Rýn, Mohan a Mosel až 38 stupňov Celzia. Teploty presahujúce 30 stupňov Celzia sa očakávajú aj v mnohých častiach východného a severného Nemecka. „Vo štvrtok a v piatok bude ešte teplejšie,“ upozorňuje Dietzsch. Podľa neho vo štvrtok stúpnu teploty na 39 stupňov Celzia a v piatok majú na základe niektorých lokálnych predpovedí vystúpiť až na 41 stupňov Celzia.
Doteraz najvyššiu teplotu 41,2 stupňa Celzia namerali v Nemecku 25. júla 2019 na dvoch miestach - v meste Tönisvorst a v mestskej časti Duisburg-Baerl v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Najteplejší júnový deň zaznamenali 30. júna 2019 v meste Bernburg v Sasku-Anhaltsku, kedy teplota vystúpila na 39,6 stupňov Celzia. Meteorológ Dietzsch tvrdí, že „skutočná úľava od horúčav nie je na dohľad“. Mierne ochladenie sa podľa neho očakáva až začiatkom budúceho týždňa, ale aj to - na základe aktuálnych predpovedí - len na severozápade Nemecka. Na ostatných miestach budú teploty atakovať 30-stupňovú hranicu. "Táto, už aj teraz rekordná a čoraz extrémnejšia vlna horúčav bude teda trvať ešte minimálne celý týždeň,“ dodal pre DPA Felix Dietzsch z nemeckej meteorologickej služby.