Blondínka sa pri nočnom behu necítila v bezpečí: Prišla na GENIÁLNE riešenie! Konečne má pokoj od mužov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Claire Wyckoffová z Richmondu vo Virgínii chodí najradšej behať v noci a často aj v sprievode svojho manžela. Keď však mala ísť sama, necítila sa bezpečne. Preto sa rozhodla, že sa bude prezliekať za muža. Objednala si falošné fúzy, tetovacie rukávy, parochňu, pánske športové oblečenie a vyskúšala to. Rýchlo si všimla rozdiel a hovorí, že keď je prezlečená za muža, nikto sa k nej nepribližuje a neoslovuje ju. Vo videách, ktoré zverejňuje na sociálnej sieti, túto situáciu zľahčuje, ale hovorí, že je to po prvý raz, čo sa cíti byť v bezpečí. „Tento experiment spôsobil revolúciu v mojej schopnosti behať v noci. Rada o tom natáčam komediálne videá, aby som odľahčila náladu, ale tento nápad sa naozaj zrodil z dosť desivej veci,“ uviedla, informuje denník New York Post.

Claire sa venuje behaniu už roky, ale tvrdí, že sa nikdy necítila bezpečne, keď behala sama v noci. „Samozrejme, nie som si celkom istá, či mi ľudia veria, že som skutočný muž, ale na tom nezáleží, pretože konečný výsledok zostáva rovnaký,“ prezradila ďalej. Uviedla, že po tom, ako začala behať v prestrojení, okamžite zaregistrovala rozdiel. „Hneď som si všimla, že sa ku mne nepriblížil ani jeden človek a nebála som sa, že na mňa budú kričať muži. Jednoducho som sa cítila nekonečne bezpečnejšie,“ dodala. Claire tiež tvrdí, že zostať v noci sama vonku je niečo, čomu sa väčšina žien za každú cenu vyhýba. „Viem o tom, že ženy vytvárajú bežecké skupiny, aby mohli neskôr večer vybehnúť von, ale ja som chcela urobiť ďalší krok. Pomyslela som si, že ak majú muži všetky práva, prečo sa neskúsiť správať ako muž. A zdá sa, že to zabralo,“ vysvetlila.

Štyridsiatnička plánuje v tomto úsilí pokračovať, pričom očakáva nové kúsky kostýmov, ktoré sú už na ceste k nej. „V najbližších dňoch mi príde kozia brada a zvažujem, že si objednám nejaké chlpy na hruď. Celý tento experiment ma ešte viac nadchol. Mám pocit, že všetko zažívam z úplne novej perspektívy a že sa pri tom bavím,“ dodala Claire.