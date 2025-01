Babička (61) na Nový rok vypila obľúbený drink: O pár hodín pobehovala po hoteli nahá! Dôležité varovanie

(Zdroj: X/nypost)

Babička Janet zo Swansea vo Walese oslavovala príchod Nového roku v Thajsku, konkrétne v Bangkoku na známej ulici Khaosan Road. Táto udalosť sa samozrejme neobišla bez alkoholu a v priebehu noci pila nápoj, o ktorom sa domnievala, že ide o whisky s kolou. Po tom, ako si ľahla do postele, si vraj myslela, že sa jej sníva ako ju zamestnanci hotela sprevádzajú späť do postele. Neskôr však zistila, že to nebol sen a od personálu sa dozvedela, že sa štyri hodiny potulovala po hoteli nahá, píše denník New York Post. Janet teraz spája svoj zážitok s incidentom v Laose, kde zomrelo šesť ľudí vrátane britského študenta po tom, ako konzumovali miešané alkoholické nápoje. Predpokladá, že sa v nich nachádzal etanol, čiže lacná toxická látka, ktorá sa prilieva do alkoholu, aby ho bolo viac. Westová hovorí, že v tú noc pravdepodobne tiež pila nápoj, do ktorého bola primiešaná táto látka.

„Mala som šťastie, že som prežila a nemám žiadne vedľajšie účinky. Bojím sa však v Thajsku piť miestne liehoviny. Miestny alkohol nie je riadne destilovaný a hoci je lacný, nestojí za to riskovať. Uprednostnite dovážaný alkohol alebo fľaškové pivo,“ hovorí. „Aj ostatní turisti mi rozprávali o ľuďoch, ktorí zomreli alebo oslepli po tom, ako pili. Je to naozaj ťažké, pretože v Thajsku vám panáky jednoducho nalejú do krku. Zaklopú na dvere a kričia 'zadarmo' a nikto sa ich nepýta. Je mi ľúto nešťastníkov v Laose a som veľmi znechutená z ľudí, ktorí takýto alkohol vyrábali a predávali,“ dodala Westová, ktorá je v súčasnosti na dôchodku, no kedysi pracovala v armáde, v bare a v telefonickom bankovníctve. Od roku 2022 cestuje sama po svete.

Do thajského jedla, zlatých chrámov, teplého mora a nádherných pláží sa po prvý raz zamilovala v roku 2016. Po desivej návšteve v apríli 2019 sa tam v roku 2023 vybrala znova, ale hovorí, že teraz tam už radšej nepije. Pri spomienke na búrlivú noc tvrdí, že jej neskôr personál povedal, že krátko po tom, ako išla spať, vyšla nahá z izby, kde bývala so svojím priateľom. Neskôr si spomenula, že si myslela, že je tehotná tínedžerka a musela sa nechať previezť na špeciálne pôrodnícke oddelenie. Precitla až vtedy, keď si ju zamestnanci hotela všimli, ako sa snaží opustiť budovu a odviedli ju späť do jej izby. „Pri tejto návšteve sme si kupovali whisky a kolu, ale nemám ani potuchy, čo sme v skutočnosti pili. Neskôr mi ľudia povedali, že to bol etanol, pretože cena nebola vysoká,“ dodala.