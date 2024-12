DESIVÝ model ukazuje, čo sa stane, ak spíte len šesť hodín denne: Kruhy pod očami sú ten najmenší problém!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lekárka Sophie Bostocková v spolupráci so spoločnosťou Bensons for Beds vytvorila digitálny model, ktorý dostal meno Hannah. Vo výslednom efekte naznačoval, ako by mohla vyzerať žena, ktorá by každý deň v období 25 rokov spala iba šesť hodín denne. Vidno na ňom zhrbené držanie tela, rednúce vlasy a starnúcu pleť. Ide o prvky, na ktoré poukazujú akademické štúdie pri skúmaní vplyvu nedostatočného spánku a jeho účinkoch na ľudské telo. „Hannah je ukážkou komplexného vplyvu spánku na udržanie celkového zdravia. Štúdie ukazujú, že dlhodobý nedostatok spánku vás môže vystaviť vyššiemu riziku ochorení, ktoré môžu mať vplyv na srdce, vrátane obezity, srdcových ochorení a cukrovky 2. typu,“ povedala Bostocková, píše denník Daily Mail.

Výskum ukazuje, že zlá kvalita spánku nielenže prispieva k viditeľnému starnutiu pleti, ale zároveň oslabuje kožnú bariéru a znižuje spokojnosť s vzhľadom. Chronický nedostatok spánku môže spôsobiť jemné linky, vrásky, opuchy, tmavé kruhy pod očami a ochabnutú pleť. Štokholmská štúdia tiež zistila, že ľudia, ktorí nemajú dostatok spánku, sú vnímaní ako menej atraktívni a zdraví. Poruchy spánku môžu tiež spôsobiť alopeciu. Jeho nedostatok je tiež spojený s mastnejšími vlasmi, keďže telo produkuje viac stresového hormónu, kortizolu aj na pokožke hlavy. Zastihnúť vás môže aj bolesť chrbta, čo môže viesť k zhrbeniu.

Ak málo spíte, tvorí sa vámviscerálny tuk, ktorý obklopuje životne dôležité orgány a sprevádzaný je metabolickými problémami a inzulínovou rezistenciou. Znižuje tiež hladinu leptínu a grelínu, čím sa zvyšuje chuť do jedla. Spoločnosť Bensons for Beds poukazuje na to, že únava môže viesť k menšej fyzickej aktivite, čo prispelo k výraznému nárastu hmotnosti Hannah v oblasti brucha. Chronická strata spánku napokon spôsobuje aj metabolické problémy a úbytok svalovej hmoty. U Hannah sa to prejavuje svalovou atrofiou a opuchnutými členkami, čo je príznakom srdcových ochorení súvisiacich so zlými spánkovými návykmi.