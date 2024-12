Sexi babička ľuďom vyráža dych: Takýto vek by ste jej určite netipovali! Prehovorila o búrlivej minulosti

(Zdroj: Instagram/iconoalfano)

Sedemdesiatjedenročná Graciela Alfanová neprestáva svojich sledovateľov udivovať. Pravidelne publikuje pikantný obsah, na ktorom ukazuje svoju závideniahodnú postavu. Nedávno opäť potvrdila svoj status sexsymbolu v Latinskej Amerike, kde bola hviezdou už od 70. rokov. Fanúšikovia jej vzdali hold komentármi ako „vyzerá, že má opäť 18 rokov“ či „starnúť ako Graciela Alfanová je všetko, po čom túžim“. Alfanová, ktorá bola nedávno porotkyňou argentínskej reality show „Dancing for a Dream“, sa prvýkrát preslávila víťazstvom v súťaži krásy Miss Siete Días v roku 1971.

Neskôr pokračovala v úspešnej kariére vo filme a televízii vo svojej rodnej Argentíne. Sama však tvrdí, že jej rola babičky nie je v rozpore s imidžom, ktorý pestovala počas kariéry. „Mám veľmi jasno v tom, aké sú hranice fantázie a čo vo svojej práci predstavujem. Musím byť diva? Áno. Ale potom to nechám za sebou a môžem byť matkou a babičkou,“ vysvetlila Alfanová pre portál Need To Know, pričom dodala, že jej životný príbeh inšpiruje mnohých ľudí.

V rozhovore tiež odhalila prekvapivý príbeh zo svojej mladosti, keď takmer skončila ako manželka neskoršieho narkobaróna Pabla Escobara. Podľa Alfanovej sa táto udalosť odohrala v roku 1972, keď bola panamerickou kráľovnou krásy. „Bol to len chlapec z Medellínu, ktorý chcel byť po boku argentínskej kráľovnej. Mal 20 a ja 19,“ spomína. Escobar vraj vtedy voči nej prejavoval hlbokú náklonnosť, no ona jeho city neopätovala.

Zábavnou iróniou bolo, že jej mama si Escobara obľúbila a považovala ho za „milého chlapca“, ktorého by si Alfanová mala vziať za muža. „Miloval krásu a celý čas sa na mňa bez slova pozeral. Povedala som mu: Pablo, nepozeraj sa tak na mňa. Zdalo sa, že je zamilovaný, ale ja nie,“ dodala herečka s úsmevom.