Katastrofálne VIDEO figurín slávnych osobností: Keď uvidíte kráľovskú rodinu, budete plakať od smiechu!

(Zdroj: TikTok/simonstraveltales)

HANOJ – Správne zachytiť niečiu podobizeň prostredníctvom umenia môže byť ťažké. Jednému múzeu voskových figurín vo Vietname sa to rozhodne nepodarilo. Používateľ TikToku známy ako Simon's Travel Tales v nedávnom videu ukázal, ako vyzerajú jednotlivé figuríny známych osobností.

Používateľ TikToku známy ako Simon's Travel Tales uverejnil dnes už virálne video, ktoré poukázalo na niektoré nekvalitné rekreácie známych svetových osobností. „Britské ikony... ale dajte pozor na rozpočet,“ napísal k videu, ktoré začína figurínou pripomínajúcu Cynthiu Nixonovú, americkú herečku známu zo seriálu „Sex v meste“. Ukázalo sa však, že figurína má v skutočnosti zachytávať Victoriu Beckhamovú, speváčku, módnu návrhárku a manželku slávneho futbalistu Davida Beckhama. Aj ten má vo vietnamskom múzeu svoju figurínu, no podobnosť je skutočne minimálna.

Na nasledujúcom zábere možno vidieť figurínu speváka Eltona Johna, ktorá pripomína strašidelné dieťa. Figurína Mr. Beana zase hraničí s mimozemšťanom – jeho jasne zelené oči akoby vystupovali z voskovej hlavy. Nepodarila sa ani figurína Daniela Craiga, ktorý sa preslávil ako James Bond. Múzeum voskových figurín dokončilo výstavu s kráľovskou rodinou a ukázalo princa Williama a Kate Middletonovú, ktorá vyzerala, ako keby bola vyrobená pomocou umelej inteligencie a vytlačená na 3D tlačiarni. Figurína princa Williama mala masívne zuby a hlboko zasadené oči, pričom figurína jeho babičky, kráľovnej Alžbety II., tiež nevyzerala najpôsobivejšie.

Používatelia sociálnej siete neskrývali svoje zdesenie. „Victoria Beckhamová?! Myslel som, že to je Cynthia Nixonová!“ napísal jeden z komentujúcich. „Ako to, že sa na nich tak veľmi podobajú, ale zároveň sa nepodobajú ani trochu?“ uviedol ďalší. „Aspoň Mr. Bean vyzerá fajn,“ pridal sa tretí komentujúci. Iní si mysleli, že múzeum odviedlo celkom dobrú prácu. „Zachytili podstatu. Nepotreboval som čítať titulky na to, aby som vedel, koho figurína znázorňuje,“ argumentoval štvrtý.