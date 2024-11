Nebezpečná olympijská disciplína: Športovec utrpel profesionálnu deformáciu! Neuveríte, čo mu vyrástlo na hlave

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Breakdance alebo breaking, ako ho nazývajú niektorí športovci, debutoval ako oficiálny šport na olympijských hrách v Paríži v roku 2024. Hoci je oslavovaný pre svoju atletickosť a kreativitu, prináša so sebou aj fyzické riziká. To môže zahŕňať syndróm karpálneho tunela a iné problémy, ako napríklad „hrču z točenia na hlave“. Tento stav je spôsobený nadmerným zaťažením pokožky hlavy. Informovali o ňom vedci z Dánska vo svojej nedávnej kazuistike publikovanej v BMJ Case Reports. Ako už napovedá jeho názov, k tomuto stavu dochádza v dôsledku točenia sa na hlave. Zvyčajne začína vypadávaním vlasov, ale môže sa vyvinúť do výrazného hrbolčeka na temene hlavy.

V kazuistike sa muž vo veku 30 rokov, ktorý tancoval takmer 20 rokov, liečil na nezhubný nádor, ktorý narástol o viac ako jeden centimeter. Predpokladá sa, že stav, niekedy nazývaný „breakdanceové vydutie“, je spôsobený opakovaným trením medzi pokožkou hlavy a podlahou. „Veríme, že tento stav je výsledkom opakovaného trenia medzi hlavou a podlahou v kombinácii so záťažou pri otáčaní hlavy,“ povedal Christian Baastrup Søndergaard, neurochirurgický špecialista z Rigshospitalet v Kodani a spoluautor kazuistiky.

„Opakovaný tlak na lebku a pokožku hlavy pravdepodobne spôsobuje zápal a časom môže menšie krvácanie viesť k zhrubnutiu kože a tkanivu jazvy, čím sa vytvorí charakteristický hrbolček,“ vysvetlil Søndergaard. Pacient hlásil pocit nepohodlia a bolesť a povedal, že na verejnosť nevychádza bez klobúka, ktorý zakrýva podivný hrbolček na jeho hlave. Po tom, čo chirurgovia výrastok odstránili, si však vydýchol. „Je skvelé, že môžete vyjsť na verejnosť bez čiapky alebo klobúka. Veľa ľudí mi hovorí, že tú hrčku už nevidno a moja hlava vyzerá úplne normálne,“ prezradil, informuje CNN.