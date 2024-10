S Mount Everestom sa deje niečo zvláštne, tvrdia vedci: Je o takmer 50 metrov vyšší, ako čakali! Toto je dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mount Everest je s výškou 8 848 metrov najvyššou planétou na svete, no podľa čínskych vedcov z University of Geosciences v Pekingu, ktorí práve publikovali štúdiu v časopise Nature Geoscience o tomto anomálnom raste hory, neustále rastie a každým rokom sa zvyšuje. Vedci to pripisujú zlúčeniu dvoch blízkych riečnych systémov. Pred 89 000 rokmi sa vodné systémy rieky Kosi a rieky Arun spojili, po čom Everest rástol o 0,2 až 0,5 milimetra ročne, no teraz narástol o 15 až 50 metrov. Vedec Jin-Geo Dai, jeden z hlavných autorov štúdie, vysvetľuje rast Everestu zdvihnutím pevninskej hmoty na zemskej kôre.

(Zdroj: Getty Images)

„Je to trochu ako zhodiť náklad z lode,“ povedal pre BBC spoluautor štúdie Adam Smith z University College London (UCL). „Loď sa stáva ľahšou, a tak sa vznáša o niečo vyššie. Podobne, keď sa kôra stáva ľahšou, sa môže hora vznášať o niečo vyššie,“ dodal. Zemská kôra, vonkajší obal našej planéty, v skutočnosti pláva na plášťovej vrstve horúcej, polotekutej horniny. V tomto prípade mal sútok riek za následok zrýchlenú eróziu, ktorá odniesla obrovské množstvo hornín a pôdy, čo viedlo k zníženiu hmotnosti oblasti okolo Everestu.

„Keď sa zo zemskej kôry odstráni ťažký náklad, ako je ľad alebo erodovaný kameň, zem pod ním sa zdvihne,“ vysvetľuje Dai. Keď sa rieka Arun spojila s ďalšou neďalekou riekou, nový tok vyryl hlboký kaňon Arun. „Čím viac sa riečne systémy zarezávajú, strata riečneho materiálu spôsobuje, že hora stúpa,“ dodáva Dai. Smith napokon poukázal na to, že osemtisícové vrcholy susediace s Everestom, Makalu a Lhotse sa tiež v dôsledku týchto zmien dvíhajú.