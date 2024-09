Žena (29) je matkou siedmich bábik: Dojčí ich a stará sa o ne ako o skutočné deti! Jednou vecou ľudí naštvala

(Zdroj: TikTok/rebornmomof7)

NEW YORK - Američanka Kelly Cunninghamová chcela byť vždy matkou, ale v súčasnosti nemá žiadne deti. Rodáčka z New Yorku vyriešila túto situáciu bizarným spôsobom a údajne jej je úplne jedno, čo si o nej myslia neprajníci.

Dvadsaťdeväťročná Kelly Cunninghamová si pred dvomi rokmi k narodeninám kúpila bábiku Reborn a vzápätí rýchlo pocítila, ako sa v nej prebudili materské inštinkty. „Nemohla som si pomôcť, ale chcela som sa o Jennifer starať ako o skutočné dieťa,“ povedala o svojej milovanej bábike, informuje denník New York Post. „Neviem si vysvetliť, ako sa to stalo, ale zrazu som k nej priľnula. Strávila som týždeň tým, že som jej nakupovala oblečenie a nakoniec aj vlastnú postieľku, ktorá stojí v spálni na konci mojej postele. Otec mi vysvetlil, že je normálne pociťovať túžbu stať sa rodičom, keď mám po dvadsiatke. Preto som sa nepýtala, prečo mám tieto bábiky tak rada ako skutočné deti,“ prezradila ďalej.

Kelly nie je ani zďaleka jediná, kto sa citovo pripútal k bábikám. Je známe, že reborn hračky sa používajú ako forma terapie pre tých, ktorí bojujú s neplodnosťou, stratou dieťaťa alebo demenciou. V posledných rokoch Kelly zbierku naďalej dopĺňala a v súčasnosti sa stará o sedem bábik. Svojou formou starostlivosti však rozrušila viacerých ľudí, a to najmä predstieraním dojčenia. „Urobila som si prieskum v komunite Reborn, takže som už vedela, že dojčenie bábiky je nepochopené. Keď sa na to pozerám spätne, mala som si to nechať pre seba, pretože som tým naštvala veľa ľudí,“ uviedla a obhajovala sa: „Vnímam to tak, že je to len bábika, ktorú dojčím. Nikdy som nepochopila, prečo sú ženské prsia vnímané tak sexuálne a odsudzujeme tých, ktorí o nich hovoria. Keby som dojčila skutočné dieťa, nikto by nič nepovedal, tak prečo sa ľudia hnevajú, keď som priznala, že dojčím?“

Pre svoje „staršie“ bábiky vymýšľa Kelly falošnú dojčenskú výživu. Ona sama sa viac ako desať rokov oblieka do rôznych kostýmov. Nedávno sa rozhodla obliekať aj svoje bábiky. Videá pravidelne publikuje na TikToku, kde sa tešia veľkému záujmu fanúšikov. „Odmalička som snívala o tom, že sa niečím preslávim. Vždy som snívala o úspechu,“ uviedla Kelly. Bábiky Reborn jej v tom pomohli. V súčasnosti má 23,7 tisíc sledovateľov na TikToku, kde zdieľa videá, na ktorých sa stará o bábiky a spája sa s komunitou Reborn. Ako informuje na sociálnej sieti, aktuálne vlastní štyri bábiky: Jen, ktorá ma tri roky, dvojročnú Ashley, niekoľko týždňov starého Adama a pred niekoľkými dňami do zbierky pribudla aj bábika menom Michael. New York Post však píše, že Kelly vlastní celkom sedem bábik.

Ťažšie sa však vyhýba odsudzujúcim pohľadom a poznámkam, keď je s bábikami vonku. „Keď som so svojimi bábikami na verejnosti, ľudia na mňa pozerajú, kým nezmiznem z dohľadu. Začalo sa to, keď som Jen vzala do 30 minút vzdialeného parku pešo,“ priznala. „Videla som, ako sa na mňa všetci pozerajú z áut a spočiatku som sa cítila zle,“ uviedla ďalej. Povzbudená slávou na sociálnych sieťach však našla sebavedomie. „Keď som na verejnosti, už ma nezaujíma, čo si ľudia myslia,“ dodala.