Manželský pár vydesili blikajúce svetlá na oblohe: Keď sa pozreli lepšie, skoro odpadli! Šokujúce FOTO

(Zdroj: Reddit/PONETHEPOON)

CHOTEAU – Predstavte si, že spolu so svojou polovičkou sedíte večer na terase a užívate si pohľad na hviezdy. Zrazu oblohu pretnú jasné svetlá a na vlastné oči uvidíte niečo, čo pripomína UFO. Presne to sa stalo manželskému páru z Montany, ktorý strašidelný výjav zachytil na záberoch. Muž priznal, že incident rozplakal jeho manželku.

Fotografie, ktoré muž publikoval na Reddite, zaznamenal v piatok medzi 22:10 a 22:15 hodinou miestneho času. Zachytávajú blikajúci objekt, ktorý prelietava po nočnej oblohe. K incidentu došlo v malom meste Choteau v americkej Montane. Zábery spolu s popisom pozorovania odhaľujú, ako si muž a jeho manželka najskôr pomýlili neznámy objekt s meteorom. „V piatok večer sme s manželkou sedeli na terase a pozerali sa na hviezdy – robíme to každú noc,“ napísal nemenovaný používateľ Redditu. „Tesne po 22:00 moja žena povedala: ‚Je to padajúca hviezda?‘, čo sa mi zdalo zvláštne, pretože keby áno, nemal by som čas sa na to pozrieť. Strom blízko mňa blokoval smer, ktorým sa dívala, tak som vstal a pozrel sa a spadla mi sánka,“ pokračoval.

Obaja okamžite vybehli na dvor, aby sa lepšie pozreli na čudný objekt. Zábery zachytávajú svetlo v diaľke, ktoré rotovalo vo vzduchu, a okraj toho, čo vyzeralo ako vesmírne plavidlo. Muž prezradil, že tento výjav rozplakal jeho manželku. „Plavidlo vyzeralo byť obrovské. Na záberoch môžete vidieť iba oranžové/červené svetlo. Pozorovali sme ho dve až tri minúty, potom ďalej odlietaval, a úplne zmizol. Žiadny hluk, jednoducho to zmizlo,“ vysvetlil muž. Prezradil tiež, že neverí, že plavidlom bol satelit vyrobený Elonom Muskom Starlink. „Videl som už veľa videí Starlinku a svetlá, ktoré sme videli, sa otáčali a blikali, nebol to statický rad nemenných svetiel,“ dodal.

Príspevok na Reddite sa rýchlo stal virálny. „Naozaj skvelé zábery. Tiež dobré vysvetlenie,“ napísal jeden z komentujúcich. „Stiahnite si to, ponechajte si kópie,“ pripojil sa ďalší. „Toto mohli byť najlepšie zábery s UFO, ak by bola obloha len o niečo svetlejšia,“ dodal tretí komentujúci. „Frustrujúce, ale určite zaujímavé,“ dodal štvrtý. Pôvod a povaha zjavného plavidla zostávajú neznáme. Žiadne ďalšie správy o pozorovaní sa neobjavili. Z Montany sa však v posledných rokoch stal hotspot pre aktivitu UFO, potenciálne kvôli riedkemu osídleniu štátu a prázdnym pláňam.