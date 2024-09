Ženu neprijali do práce, pretože sa na pohovore spýtala TÚTO základnú otázku: Toto snáď nie je pravda!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď strávite týždne alebo mesiace procesom uchádzania sa o zamestnanie a absolvujete viacero pohovorov, odmietnutia môžu byť obrovskou ranou pre vašu sebadôveru. Uchádzači často požiadajú o spätnú väzbu a väčšina slušných zamestnávateľov úprimne odpovie, prečo si vybrali iného kandidáta. Jedna žena však zostala zaskočená, keď zistila skutočný dôvod, prečo neuspela na pracovnom pohovore. Jej príbeh vo videu na TikToku čítal podnikateľ Ben Askins. Po tom, čo sa zamestnávateľa spýtala, prečo ju odmietol, náborový pracovník vysvetlil: „Povedal, že sa s vami veľmi rád stretol, ale vaše otázky boli príliš finančne orientované.“

Kandidátka bola týmto tvrdením šokovaná a odpovedala: „Robíte si srandu? Na záver som položila niekoľko otázok, pretože som si chcela objasniť, čo je súčasťou balíka benefitov. Ale vo zvyšku pohovoru sa všetky moje otázky týkali konkrétnej pozície.“ Personalista dodal, že zamestnávateľ hľadá niekoho, kto má väčší záujem o pozíciu ako o peniaze. Askins súhlasil s tvrdením ženy, že celá situácia je šialená. Domnieva sa, že sa zamestnávateľ zachoval smiešne. „Nie je čo obhajovať, je to pracovný pohovor, samozrejme, že ľudí zaujíma plat a benefity, ktoré k tomu patria,“ uviedol.

„To je jediný dôvod, prečo sú v tej miestnosti. Viem, že ľudia si radi myslia, že svoju prácu milujú a chcú ukázať nadšenie, to samozrejme pomáha, ale v konečnom dôsledku je dôvodom, prečo ľudia chodia do práce, zarábanie peňazí na živobytie,“ uviedol ďalej Askins. „Predstava, že sa nemôžete pýtať základné otázky na pohovore, je frustrujúca a to, že vás vlastne na základe toho neprijali na miesto, je úplne smiešne. Je to práca, nie koníček,“ dodal podnikateľ.