VIDEO Návšteva zoo mohla dopadnúť tragicky: Žena prestrčila ruku do tigrieho výbehu! Reakciu šelmy nečakala

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

NEW JERSEY – Žena, ktorá navštívila zoologickú záhradu v New Jersey v USA, si zrejme neuvedomovala, aké nebezpečenstvo jej hrozí. V utorok 20. augusta publikovalo policajné oddelenie Bridgeton šokujúce video, na ktorom vidno, ako návštevníčka prestrčila ruku do tigrieho výbehu. Nechýbalo veľa a incident mohol skončiť tragédiou.

Video, ktoré sa odvtedy stalo na sociálnych sieťach virálnym, ďalej zobrazovalo tigra, ktorý sa náhle vrhol k žene. Tá cez pletivo prepchala svoju ruku a pravdepodobne sa zvieraťa snažila dotknúť. To ale nestihla, pretože tiger sa ju pokúsil pohrýzť, čo návštevníčku prinútilo stiahnuť ruku späť do bezpečia. Na záberoch vidno, že žena sa po incident nakrátko zastavila a hľadela do diaľky ako keby pózovala pre fotografiu. Napokon preskočila drevené oplotenie a odišla preč.

„Žena v Cohanzick Zoo prešla cez drevený plot do výbehu tigrov a keď prestrčila ruku cez drôtené pletivo, tiger ju takmer pohrýzol,“ napísali predstavitelia policajného oddelenia na Facebooku, informuje denník New York Post. Oddelenie ďalej požiadalo verejnosť o pomoc pri identifikácii vinníčky. Zákon New Jersey výslovne zakazuje preliezať akékoľvek ploty v areáli zoologickej záhrady. Porušenie tohto nariadenia môže mať právne následky. Tresty za preskočenie plota v zoologickej záhrade sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych obvinení vznesených proti jednotlivcovi.

Návštevníčka môže čeliť obvineniam z vniknutia do zakázanej oblasti, bezohľadného ohrozenia, týrania zvierat a dokonca aj občianskoprávnej zodpovednosti, za ktoré možno uložiť značné pokuty či dokonca väzenie. Keďže sa neopatrnú návštevníčku zatiaľ nepodarilo identifikovať, zdanlivo vyviazla zo situácie živá. Pri predchádzajúcich podobných incidentoch iní také šťastie nemali. V roku 2014 zabil biely tiger 20-ročného muža, ktorý spadol do výbehu zoologickej záhrady v Naí Dillí v Indii.

(Zdroj: Gettyimages.com)

Svedkovia uviedli, že návštevník stratil rovnováhu, keď sa pokúšal bližšie sa pozrieť na šelmu. Vedenie zoologickej záhrady však tvrdilo, že skočil napriek varovaniam, informoval portál NDTV. „Prekročil bariéru výbehu a skočil dnu,“ povedal riaditeľ zoo Amitabh Agnihotri. Iní úradníci údajne povedali, že strážca varoval mladého muža, keď prekročil vonkajší plot, a dokonca ho vyviedol von, no on sa vrátil späť dnu. V posledných desaťročiach došlo v USA k 256 zraneniam spôsobeným útokmi zvierat v akreditovaných a neakreditovaných zoologických záhradách, zverincoch a parkoch s divými zvieratami, uviedla CNN v roku 2016.