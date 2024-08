Z väzenskej dozorkyne modelka pre dospelých: Po jej pikantnom obsahu prahnú aj väzni! Toto od nej pýtajú

(Zdroj: Instagram/littlebrunettebaddie)

Ako bývalá väzenská dôstojníčka, ktorá sa stala tvorkyňou obsahu pre dospelých, si získala veľmi zanietenú základňu fanúšikov, ktorých priťahuje jej vzhľad, osobnosť a neústupčivý postoj. Pre denník Daily Star Davisová prezradila, že medzi predplatiteľov jej pikantného obsahu patria aj väzni, s ktorými v minulosti prichádzala do kontaktu. Spomenula aj konkrétnu príhodu. „Písala som si s jedným mužom a všetko bolo v poriadku. Požiadal ma o video, čo som, samozrejme, rada urobila, kým nepovedal: ‚Asi viete, kto som, mám pravdu? Práve som sa dostal z väzenia a chcem zistiť, či by ste si mohli dať väzenskú uniformu a vyzliecť sa‘,“ prezradila.

Davisová však tvrdí, že ju to veľmi neprekvapilo, pretože niektorí väzni to na ňu skúšali aj v jej bývalej práci. „Väčšinou sa správali celkom slušne, ale občas sa väzni pokúšajú predviesť sa pred svojimi priateľmi,“ povedala. „Neobviňujem ich, je to prostredie poháňané testosterónom, ale ako väzenská stráž je dôležité držať sa pri zemi a pripomínať im, kto to tam riadi. Potom to už nebudú skúšať,“ dodala. Pre Austrálčanku je prvoradý rešpekt – a to ako v predošlej práci, tak aj v prípade jej pôsobenia na OnlyFans.

„Vždy bolo mojím pravidlom číslo jeden vybudovať si pozitívnu a rešpektujúcu fanúšikovskú základňu, takže moji priaznivci vedia, že so mnou nemôžu hovoriť ako s odpadom,“ povedala. Kvôli anonymnej povahe OnlyFans Davisová nie vždy vie, komu posiela nahé fotky. Vysvetlila, že jej stret s bývalým väzňom nie je ani zďaleka taký nezvyčajný. „Pri inej príležitosti som súhlasila s videohovorom s neznámym predplatiteľom a našťastie, namiesto toho, aby okamžite začal hovor priamo na OnlyFans, mi poslali svoje používateľské meno na Snapchate a priznal sa, kto v skutočnosti je,“ prezradila. „Poznala som ho ako jedného z najznámejších väzňov z čias, keď som tam pracovala,“ dodala.

Davisová má aj ďalšie dôležité pravidlo – okamžite blokuje každého, koho spozná ako bývalého väzňa. Rovnaké pravidlá však neplatia pre bývalých spolupracovníkov. „Pravdepodobne som mala na svojej stránke aj päť bývalých kolegov,“ povedala. „Kupujú si nejaký obsah a občas si pokecáme,“ uzavrela Austrálčanka.