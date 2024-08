S Amerikou máme spoločne viac, ako si myslíme: Zdieľame rovnaký kontinent! Kontroverzná štúdia vám vyrazí dych

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vedci z Univerzity v Derby tvrdia, že rozpad európskeho a severoamerického kontinentu stále prebieha. Doktor Jordan Phethean, autor štúdie, pre portál Earth.com priblížil: „Tento objav naznačuje, že severoamerická a euroázijská tektonická doska sa v skutočnosti ešte neoddelili. Tradične sa predpokladá, že sa to stalo pred 52 miliónmi rokov. V skutočnosti sa stále rozťahujú a sú v procese rozpadu.“ Nová štúdia publikovaná v časopise Gondwana Research sa zamerala na vznik Islandu, ktorý sa nachádza medzi Grónskym morom a Severným Atlantickým oceánom. Doteraz sa všeobecne predpokladalo, že Island sa sformoval približne pred 60 miliónmi rokov, keď sa stredoatlantický hrebeň – hranica medzi severoamerickou a euroázijskou tektonickou doskou – začal vzdúvať, čím sa vytvoril horúci plášť, z ktorého sa sformoval sopečný ostrov.

(Zdroj: Getty Images)

Vo svojej novej štúdii však tím túto teóriu spochybnil. Analýzou pohybu tektonických dosiek v Afrike vedci naznačujú, že Island a Grónsko-islandsko-faerský hrebeň (GIFR) tiež obsahujú časti stratených a ponorených úlomkov z európskeho aj severoamerického kontinentu. Tento novoobjavený prvok nazývajú „Rifted Oceanic Magmatic Plateau“, skrátene ROMP. „Rád si tento koncept predstavujem ako ekvivalent nálezu strateného mesta Atlantídy,“ vysvetlil Phethean. „Štúdiom vývoja riftingu vo vulkanickej oblasti v Afrike a jeho porovnaním so správaním Zeme na Islande sme schopní vidieť, že tieto dve oblasti sa vyvíjajú veľmi podobným spôsobom,“ uviedol ďalej. Ak majú vedci pravdu, znamená to, že rozpad európskeho a severoamerického kontinentu stále prebieha.

Z vedeckého hľadiska by to znamenalo, že Severnú Ameriku a Európu by sme mohli klasifikovať ako jeden, a nie ako dva kontinenty. „Hoci je kontroverzné tvrdiť, že GIFR obsahuje veľké množstvo kontinentálnej kôry a že európska a severoamerická tektonická doska sa možno ešte oficiálne nerozpadli, naše zistenia naznačujú, že je to tak,“ dodal Phethean. Zistenia sú zatiaľ koncepčné, ale vedci teraz plánujú preskúmať vulkanické horniny na Islande, aby získali konkrétnejšie dôkazy o starobylej kontinentálnej kôre. Taktiež sa zaoberajú modelovaním tektonických dosiek v regióne a pomocou počítačových simulácií sa pokúsia modelovať vznik ROMP.