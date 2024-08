Úradníci odmietli vydať šesťročnému dievčatku pas: Dôvodom je jej meno! Neuveríte, po kom je pomenovaná

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SWINDON – Mamička sa spolu so svojou šesťročnou dcérou tešila na vysnívaný výlet do parížskeho Disneylandu. Všetko však prekazili colní úradníci, ktorí dievčatku odmietli vydať pas. Dôvodom je jej meno inšpirované postavou z knižnej a seriálovej série Hra o tróny.

Tridsaťdeväťročná mamička Lucy z anglického Swindonu pre BBC povedala, že pasový úrad pôvodne zamietol žiadosť o udelene pasu jej dcére, ktorú pomenovala Khaleesi. Inšpirovala sa knižnou sériou Hra o tróny, kde toto meno predstavuje dothrakský titul odkazujúci na manželku khala. Takto nazvaná bola aj postava Daenerys Targaryeonovej. Lucy tvrdila, že úradníci nemôžu spracovať žiadosť, kým Warner Brothers neudelí povolenie, pretože vlastnia ochrannú známku mena. Úradníci sa za chybu ospravedlnili.

Mum's anger over Game of Thrones passport mix-up https://t.co/bcWa1r6B3F — BBC News (UK) (@BBCNews) August 1, 2024

„Bola som úplne zničená, tak sme sa tešili na našu prvú spoločnú dovolenku,“ povedala Lucy po plánovaní vysnívaného výletu do Disneylandu v Paríži. „Ale potom mi prišiel list z pasového úradu, že jej meno je ochrannou známkou Warner Brothers,“ uviedla ďalej. „Bolo to prvýkrát, čo som o niečom takom počula. Bola som ohromená,“ dodala. Lucy vyhľadala právnu pomoc, v rámci ktorej sa dozvedela, že aj keď existuje ochranná známka pre Hry o tróny, osobné meno je voľne použiteľné.

(Zdroj: Profimedia)

„Tieto informácie boli odoslané pasovému úradu, ktorý povedal, že budem potrebovať list od Warner Brothers, aby som potvrdila, že moja dcéra môže používať toto meno,“ pokračovala zúfalá matka. O svoje skúsenosti sa podelila na sociálnych sieťach, kde zbierala odpovede od iných ľudí v podobných situáciách. „Keby som to nezverejnila na sociálnych sieťach, nič by sa nestalo,“ uviedla. „Bola by som zaseknutá, nevedela by som, čo mám robiť. Ľudia ma kontaktovali kvôli podobným skúsenostiam,“ dodala. Hovorca ministerstva vnútra pre BBC uviedol: „Môžeme potvrdiť, že žiadosť sa spracováva. Ospravedlňujeme sa rodine za meškanie.“