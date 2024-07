Nechutný dôvod, prečo by ste pred spláchnutím mali zatvoriť veko toalety: Hneď pôjdete umyť celú kúpeľňu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

COLORADO – Video vedeckého experimentu s polovičným záchodom sa na sociálnych sieťach stalo virálnym. Dôvodom je najmä to, čo zachytáva, a síce baktérie, ktoré sa po spláchnutí dostanú doslova všade. Po pozretí týchto záberov už nikdy nenecháte otvorené veko na toalete.

Po sociálnych sieťach koluje video experimentu, ktorý ukazuje, koľko baktérií unikne zo záchoda po jeho spláchnutí. Výskumník použije polovičnú toaletu, aby bolo jasne viditeľné, ako postupuje. Najprv umiestni zelený laser na záchodovú dosku a zaznamená okamih, keď spláchne. Tisíce mikróbov z vody zrazu preniknú cez laser. V druhom experimente naleje neónovú tekutinu priamo do záchodovej nádržky, počká, kým sa premieša, a opäť stlačí splachovač. Následne demonštruje, ako ďaleko sa môžu baktérie dostať vo vašej kúpeľni.

New fear unlocked pic.twitter.com/7Pib5p91w9 — Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 27, 2024

Ultrafialové svetlo ukázalo, že choroboplodné zárodky dokážu uniknúť z toalety a usadiť sa na takmer všetkom okolo nej – vrátane zubných kefiek. Nie je to však jediný experiment svojho druhu. John Crimaldi, ktorý bol v roku 2022 profesorom inžinierstva na University of Colorado, sa podujal na podobnú štúdiu. Pre portál Business Insider povedal, že tímu spadla sánka, keď experiment prvýkrát videli. Podľa jeho slov by mohli zábery prinútiť ľudí, aby sa viac zaujímali o bezpečnosť a hygienu na svojich toaletách.

„Idete na toaletu, spláchnete, všetko zmizne a poviete si: ‚Bum, funguje to skvele!‘ Potom sa pozriete na videá, ktoré sme natočili, a poviete si: ‚Ó, možno nie také skvelé!‘ Môžem vám povedať, že to zásadne zmenilo môj vzťah k toaletám. Teraz som voči nim podozrievavý,“ uviedol Crimaldi. „V duchu vidím aerosólové oblaky, ktoré zapĺňajú celú miestnosť,“ dodal. Podľa výskumu University College Cork však splachovaním toalety so sklopeným vekom môžete znížiť množstvo častíc vo vzduchu, ktoré vyletujú z vašej toalety, až o 50 percent.